Más de 15.600 migrantes han vuelto a Marruecos desde Ceuta (España) desde el 10 de agosto

La cifra exacta asciende a 15.671 migrantes, explicó este martes la portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, que detalló que, del total, 14.942 regresaron de forma voluntaria, mientras que 277 corresponden a expulsiones y 452 a devoluciones. Según cifras del Gobierno central, en los primeros días posteriores a la entrada migratoria unas 70.000 personas ya habían regresado a territorio marroquí.

En materia de protección internacional, se han resuelto 1.500 expedientes y se han registrado 849 desistimientos de solicitudes de asilo, añadió la portavoz gubernamental en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Saiz recordó que este domingo se inició el primer operativo para desmantelar los recursos temporales habilitados en Ceuta a raíz de la crisis migratoria de los pasados 30 y 31 de julio, fechas en las que la Guardia Civil calculó recientemente que entraron a la ciudad más de 88.000 personas, y que ya han sido desmantelados los dos recursos que estaban ubicados en las parcelas del puerto local.

"Es un paso fundamental para recuperar la normalidad en la ciudad", afirmó la portavoz del Ejecutivo español, que insistió en que el Gobierno central trabaja en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en distintas operaciones para recuperar cuanto antes la normalidad en Ceuta, un enclave con una población de algo más de 84.000 habitantes.

La decisión de las autoridades españolas de desalojar el campamento del puerto de Ceuta llevó a más de 200 migrantes a tomar la decisión de volver de forma voluntaria a su país de origen, mientras que otros también regresaron a Marruecos tras denegarse su solicitud de asilo, informaron fuentes policiales.

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El operativo de desalojo realizado entre el domingo y el lunes tenía entre sus objetivos llevar al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) a los migrantes llegados a finales de julio que no habían sido filiados, así como para proceder a la expulsión de los que tenían denegada la solicitud de asilo.

Los agentes detectaron la presencia en el campamento de varios menores, que fueron trasladados para su identificación.