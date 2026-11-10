Más de 250 personas fueron detenidas en Cuba desde septiembre en operativos antidrogas

El plan de choque, coordinado entre el Ministerio del Interior (MININT), la Aduana General de la República y otras entidades en la isla, también logró el desmantelamiento de quince casas para el consumo de crack y, en menor medida, cannabinoides sintéticos, "ubicadas en focos y lugares complejos, fundamentalmente en La Habana".

Según la información oficial, los más de 250 capturados operaban "en ambientes complejos y reincidían en la comercialización de drogas, servían como bases de apoyo de organizadores cubanos radicados en el exterior, o se dedicaban al escamoteo de los recalos", nombre por el que se conoce a los cargamentos de narcóticos lanzados al mar por redes del narcotráfico internacional.

En su mayoría, "actuaban principalmente en la capital de la isla y en las provincias de Matanzas y Granma (este)", puntualiza el texto.

Aunque durante los registros se aseguraron partidas de cocaína, marihuana, crack y metanfetaminas, las mayores incautaciones correspondieron a "los cannabinoides sintéticos en sus actuales formatos de expendio (hojas, tiras y papelitos)", conocidos también en la isla como "químico".

En el plano financiero y logístico, las autoridades cubanas informaron sobre el decomiso de más 43 mil dólares estadounidenses, 650 euros, dos automóviles, siete motocicletas y diversos instrumentos que se utilizaban para la dosificación y venta de las sustancias.

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Como parte de la intensificación de los operativos antidrogas, la Aduana General trabaja en varias acciones como el descubrimiento y el enfrentamiento sobre los vuelos de riesgos y prioriza el trabajo especializado sobre las cargas aéreas, a partir de su proclividad y empleo en la introducción de drogas.

Las autoridades cubanas han reconocido un aumento del consumo de drogas y muestran preocupación por su circulación en la isla, especialmente entre los jóvenes, aunque no se han difundido estadísticas completas sobre su consumo. El problema se define y afronta principalmente como una cuestión de orden público.

El Código Penal cubano sanciona "la tenencia y el tráfico de drogas ilícitas con penas desde 4 a 30 años de cárcel, prisión perpetua y hasta la condena de muerte".

De acuerdo con informes oficiales, en 2025 se incautaron en Cuba un total de 507 kilogramos de droga, principalmente cocaína, y se detuvieron a 174 personas vinculadas con el tráfico de estupefacientes.

Las autoridades de la isla han declarado "tolerancia cero" frente a las drogas y afirman que Cuba "no es un país productor ni de tránsito de drogas ilícitas".