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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 12:00

Más de 250 personas fueron detenidas en Cuba desde septiembre en operativos antidrogas

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La Habana, 10 nov (EFE).- Más de 250 personas fueron detenidas desde septiembre en Cuba relacionadas con el tráfico de drogas, como parte de un incremento en los operativos en la isla para combatir estos delitos, informaron este martes medios estatales.

Por EFE
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El plan de choque, coordinado entre el Ministerio del Interior (MININT), la Aduana General de la República y otras entidades en la isla, también logró el desmantelamiento de quince casas para el consumo de crack y, en menor medida, cannabinoides sintéticos, "ubicadas en focos y lugares complejos, fundamentalmente en La Habana".

Según la información oficial, los más de 250 capturados operaban "en ambientes complejos y reincidían en la comercialización de drogas, servían como bases de apoyo de organizadores cubanos radicados en el exterior, o se dedicaban al escamoteo de los recalos", nombre por el que se conoce a los cargamentos de narcóticos lanzados al mar por redes del narcotráfico internacional.

En su mayoría, "actuaban principalmente en la capital de la isla y en las provincias de Matanzas y Granma (este)", puntualiza el texto.

Aunque durante los registros se aseguraron partidas de cocaína, marihuana, crack y metanfetaminas, las mayores incautaciones correspondieron a "los cannabinoides sintéticos en sus actuales formatos de expendio (hojas, tiras y papelitos)", conocidos también en la isla como "químico".

En el plano financiero y logístico, las autoridades cubanas informaron sobre el decomiso de más 43 mil dólares estadounidenses, 650 euros, dos automóviles, siete motocicletas y diversos instrumentos que se utilizaban para la dosificación y venta de las sustancias.

Como parte de la intensificación de los operativos antidrogas, la Aduana General trabaja en varias acciones como el descubrimiento y el enfrentamiento sobre los vuelos de riesgos y prioriza el trabajo especializado sobre las cargas aéreas, a partir de su proclividad y empleo en la introducción de drogas.

Las autoridades cubanas han reconocido un aumento del consumo de drogas y muestran preocupación por su circulación en la isla, especialmente entre los jóvenes, aunque no se han difundido estadísticas completas sobre su consumo. El problema se define y afronta principalmente como una cuestión de orden público.

El Código Penal cubano sanciona "la tenencia y el tráfico de drogas ilícitas con penas desde 4 a 30 años de cárcel, prisión perpetua y hasta la condena de muerte".

De acuerdo con informes oficiales, en 2025 se incautaron en Cuba un total de 507 kilogramos de droga, principalmente cocaína, y se detuvieron a 174 personas vinculadas con el tráfico de estupefacientes.

Las autoridades de la isla han declarado "tolerancia cero" frente a las drogas y afirman que Cuba "no es un país productor ni de tránsito de drogas ilícitas".

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