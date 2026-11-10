Más de 2.600 detenidos y droga incautada durante los 10 días de toque de queda en Ecuador

En un video en sus redes sociales, el gobernante detalló que se realizaron más de 50 allanamientos en los más de 2.900 operativos, en los que retuvieron y recuperaron más de 750 vehículos.

Este toque de queda, que rigió entre las 00:00 y las 05:00 (05:00 y 10:00 GMT), fue el cuarto que se decreta en Ecuador en lo que va de año, e involucró a las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro (fronteriza con Perú) y Esmeraldas (fronteriza con Colombia).

Noboa destacó que, durante la medida en provincias con altos índices de violencia y criminalidad, y con la que las fuerzas de seguridad buscaban realizar operaciones especiales contra el crimen organizado, se capturó a una facción del grupo criminal Los Lobos, el más grande actualmente en Ecuador.

En la última noche del toque de queda, fueron asesinados Ronald Farfán, exalcalde del municipio ecuatoriano de Huaquillas (El Oro), fronterizo con Perú, y que estaba como candidato a esa misma dignidad, y el postulante a concejal Cristhian Rugel.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) indicó que ambas candidaturas "ya se encontraban calificadas y en firme. Sin embargo, las organizaciones políticas sí pueden reemplazar dichas candidaturas" con miras a los comicios locales del próximo 29 de noviembre.

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Farfá y Rugel fueron asesinados a tiros durante un ataque armado registrado en el sector Los Israelitas. Rugel murió durante el ataque, mientras Farfán fue trasladado a una clínica de la ciudad, donde se confirmó su deceso.

En el primer semestre de este año, El Oro registró la tasa provincial de homicidios más alta del país, con 68,74 casos por cada 100.000 habitantes, con un aumento interanual del 62 %, de acuerdo a cifras recopiladas por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

En su mensaje sobre los resultados del toque de queda, Noboa señaló que lo que está en juego es "la tranquilidad" de las familias y agradeció el "respaldo" a la lucha contra la delincuencia, "que es de todos", dijo.

Noboa declaró en 2024 el 'conflicto armado interno' en el país para luchar contra las bandas criminales, a las que vincula principalmente con el narcotráfico y la minería ilegal.

Sin embargo, pese a esta y otras medidas, Ecuador cerró el 2025 con un récord de 9.284 asesinatos.