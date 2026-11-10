Más de 30 militares presos en Venezuela inician huelga de hambre, informa ONG

"Responsabilizamos al Estado por la salud de los 34 militares en huelga de hambre en Ramo Verde y exigimos la libertad plena y sin restricciones a todos los militares que están detenidos por razones políticas", señaló la ONG en un comunicado publicado en X.

El observatorio explicó que la huelga la comenzaron primero 21 sargentos vinculados al "caso Cotiza", un hecho ocurrido en 2019, cuando funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) robaron armas de guerra, secuestraron a otros cuatro funcionarios y se dirigieron a un comando en la barriada caraqueña de Cotiza, donde encontraron resistencia por parte de otros agentes.

Según informó entonces la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el grupo insurrecto fue "rendido y capturado" tras pactar su entrega a militares leales al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La ONG detalló que estos militares denuncian un "bloqueo judicial injustificable", ya que pasaron de tener una sentencia firme en 2022, a la anulación del proceso en 2024.

"No fue sino hasta abril de 2026 que fueron sometidos a una nueva audiencia preliminar vía telemática, en un tribunal civil de terrorismo, donde no estuvieron presentes todos los abogados defensores en la cual le dieron sobreseimiento a todos los delitos que tenían", añadió.

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Sin embargo, dijo el observatorio, les dejaron el delito de traición a la patria, y hasta la fecha no se ha dado la primera audiencia de juicio, "porque no existe una respuesta por parte del tribunal, dejándolos en un limbo judicial".

Ante esto, explicó la ONG, los abogados defensores de este caso solicitaron recientemente la amnistía ante el tribunal, por lo que esperan que se cumplan los 15 días que establece la ley aprobada en febrero para obtener una respuesta sobre esta medida.

Asimismo, señaló que a esta huelga se sumaron otros 13 militares detenidos en la misma cárcel, para apoyar a sus compañeros y para exigir su libertad.

El OVP sostuvo que los familiares temen por las condiciones física de los militares, "ya que han presentado cuadros de depresión y ansiedad".

"En Ramo Verde no tienen un médico en caso que tengan una afectación de salud, tan solo cuentan con un enfermero", apuntó.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 322 detenidos por razones políticas, de los cuales 140 son militares y 182 civiles.