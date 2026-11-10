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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 10:50

Merz insiste en recorte en presupuestos europeos y reclama fijar en ellos apoyo a Ucrania

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Berlín, 10 nov (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, reclamó este martes cambios en la propuesta del Marco Financiero Plurinanual europeo para poder concluir las negociaciones y defendió que, junto a las nuevas prioridades de la defensa y la competitividad, es preciso fijar en los presupuestos el apoyo común a Ucrania.

Por EFE
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"El Marco Financiero Plurianual tiene que ser sostenible financieramente para los Estados miembros", dijo en una rueda de prensa conjunta en Berlín con el primer ministro húngaro, Peter Magyar.

"Espero que en las nuevas propuestas del presidente del Consejo Europeo, António Costa, haya cambios claros. Sin estos cambios no podrán cerrarse pronto las negociaciones", advirtió el canciller alemán, abanderado del grupo de países "frugales" que quieren recortar los presupuestos.

Merz reconoció que las negociaciones del borrador para guiar el gasto del bloque comunitario entre 2028 y 2034 son "difíciles", pero subrayó que es necesario aprobarlo al menos con año de antelación para poder implementarlo.

Resaltó que para Berlín existen dos requisitos: por una parte, determinar nuevas prioridades, en este caso la defensa y la competitividad, lo que implica necesariamente relegar las "prioridades antiguas" y, por otro lado, acordar una visión de cómo apoyar a Ucrania en los próximos años.

"Es una tarea común europea, no de los Estados miembros solos", insistió.

El canciller reconoció que "hay al menos cuatro" países que lo ven de otra forma, entre ellos Hungría, pero sostuvo que entonces es preciso hablar y resolver una "cuestión fundamental", mientras recordó que Alemania es el mayor contribuyente a los presupuestos europeos y también el principal sostén económico de Kiev.

Magyar, por su parte, resaltó que cada país tiene intereses nacionales propios y, así, a Hungría le importan las políticas agrarias y de cohesión, y pronosticó que probablemente los líderes europeos "pasarán juntos las navidades" negociando sobre la cuestión.

El primer ministro húngaro tampoco quiso comprometerse a una mayor contribución de su país al apoyo a Ucrania, puesto que según argumentó ya presta un gran servicio a la UE a través de la protección de la frontera sur del bloque.

Ésta ha costado "varios miles de millones de euros en los últimos años" y es una tarea por la que Budapest nunca ha recibido apoyo o reconocimiento, indicó, sino que al contrario se la ha condenado a pagar una multa por no respetar las normativas de asilo.

"Espero que a esto se le pueda poner fin lo antes posible en negociaciones con el Gobierno húngaro, para que podamos seguir protegiendo a Europa y las fronteras exteriores de Europa sin pagar ese millón", dijo en alusión a la sanción.

Magyar también insistió en que Hungría a nivel de política interior no se puede permitir asumir créditos de miles de millones de euros para financiar el apoyo a Ucrania y defendió que esta cuestión se desacople del resto de las negociaciones sobre el Marco Financiero Plurianual.

Los dos jefes de Gobierno dieron su apoyo, por otro lado, al proceso de adhesión de los países de los balcanes occidentales y hablaron también en términos positivos de la candidatura ucraniana, en donde según el primer ministro húngaro se han dado "grandes progresos".

También abordaron temas bilaterales, como la posibilidad de que Hungría importe gas natural licuado (GNL) a través de puertos alemanes, a la que Magyar se mostró abierto, aunque matizó que la decisión depende del precio final.

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