México descarta mayor presión de EE.UU. en seguridad tras elecciones legislativas

"Hasta ahora no tenemos ninguna evidencia de que eso pueda pasar", respondió al ser preguntada sobre la posibilidad de que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, aumente su presión para ampliar la participación estadounidense en el combate al crimen organizado en México.

Sheinbaum aseguró que tampoco observa modificaciones derivadas de la nueva composición del Congreso ni del nombramiento de Stephen Miller como jefe de gabinete de Trump.

"No ha habido nada que nos alerte de que algo está cambiando", indicó, al destacar que los responsables mexicanos de Defensa, Marina, Seguridad y Relaciones Exteriores mantienen contactos con sus contrapartes estadounidenses.

La declaración ocurre una semana después de que los demócratas arrebataran a los republicanos el Senado y la Cámara de Representantes, lo que dejará a Trump frente a un Congreso opositor a partir de enero de 2027.

La designación de Miller, uno de los principales impulsores de la política migratoria de mano dura del mandatario, también ha suscitado expectativas de una línea más dura de la Casa Blanca.

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La presidenta mexicana reiteró que Washington conoce los principios de su Gobiernon de defensa de la soberanía y la integridad territorial, confianza mutua y coordinación sin subordinación.

"En esa no vamos a ceder porque es un asunto de principios", insistió.

Su respuesta se produce en medio de las tensiones por la designación estadounidense de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, figura que México no equipara jurídicamente con la delincuencia organizada.

Sheinbaum recordó que el país reformó en 2025 su Constitución para reforzar la prohibición de intervenciones extranjeras y sostuvo que la clasificación estadounidense no autoriza operaciones unilaterales en territorio mexicano.

El año pasado, ambos gobiernos establecieron un mecanismo de coordinación en seguridad para combatir el narcotráfico, el tráfico de armas y las redes financieras criminales, bajo un compromiso expreso de respeto a la soberanía.