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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 19:20

México reporta 792.187 defunciones en 2025, problemas del corazón y diabetes, entre causas

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Ciudad de México, 10 nov (EFE).- México registró 792.187 defunciones en 2025, con una tasa bruta de 606 por cada 100.000 habitantes, y las principales causas fueron: enfermedades del corazón, diabetes, tumores malignos, padecimientos del hígado y accidentes, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por EFE
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La cifra fue 27.485 defunciones menos que en 2024, indicó el organismo al dar a conocer las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) 2025 que proporcionaron 4.846 fuentes.

En un comunicado, el Inegi precisó que el total de defunciones registradas (771.178), es decir, el 97,4 %, ocurrieron en 2025, y las restantes (21.009), en años anteriores.

Además, del total de defunciones, el 89,9 % fue por enfermedades y problemas relacionados con la salud y el 10,1 %, por causas externas, principalmente accidentes, homicidios y suicidios.

En el reporte, el organismo expuso también que del total de defunciones, el 44 % correspondió a mujeres y 55,9 %, a hombres, mientras que en el 0,1 %, es decir, 56 casos, no se especificó el sexo.

Sobre las fuentes y las cifras, el Inegi explicó que estas se obtuvieron a partir de los certificados de defunción que suministraron las Oficialías del Registro Civil y los Servicios Médicos Forenses.

Además, la información se complementó con las actas de defunción del Registro Civil y con cuadernos estadísticos que proporcionaron las Agencias del Ministerio Público.

El Instituto preciso que, en 2025, el mayor número de decesos registrados ocurrieron en enero, con el 10,1 %, seguido de marzo, con el 8,9 %, y mayo, con el 8,7 %.

En tanto, en las tasas estandarizadas de defunciones registradas y de defunciones registradas y ocurridas por cada 100.000 habitantes, según el estado del país de residencia habitual de la persona fallecida, en ambas, Chihuahua registró los valores más altos del país, con 786 defunciones registradas y 761 defunciones registradas y ocurridas.

En contraste, los estados de Campeche y Guerrero presentaron las tasas más bajas en ambos indicadores. La tasa nacional fue de 606 defunciones registradas y de 590 defunciones registradas y ocurridas por cada 100.000 habitantes.

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