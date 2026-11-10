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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 14:25

Moldavia planea cumplir todas las sanciones de la Unión Europea contra Rusia

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Moscú, 10 nov (EFE).- Moldavia planea cumplir todas las sanciones de la Unión Europea (UE) contra Rusia, anunció este martes el viceprimer ministro y ministro de Exteriores moldavo, Mihai Popșoi, citado por medios locales.

Por EFE
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Según Popșoi, cuyas declaraciones recoge el canal Moldova 1, actualmente el país aplica el 91 % de las restricciones europeas contra Moscú.

La parte restante está relacionada, principalmente, con sanciones sectoriales tanto contra Rusia, como contra Bielorrusia, que fueron introducidas en 2014, después de la anexión de la península ucraniana de Crimea.

El político aseguró que Chisinau está desarrollando mecanismos para su aplicación.

A la vez, admitió que el cumplimiento de esas sanciones puede afectar a las empresas que siguen comerciando con Rusia y Bielorrusia.

Para eso, dijo, el Gobierno está estudiando medidas compensatorias para los empresarios que sufrirán las consecuencias de la decisión política.

El expresidente de Moldavia y líder del Partido Socialista, Ígor Dodon, partidario del acercamiento del país a Moscú, criticó la intención de Chisinau de acatar íntegramente las sanciones antirrusas y acusó al Ejecutivo de llevar una política "hostil" hacia Rusia.

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