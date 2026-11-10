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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 15:20

Moody's otorga una nota de perspectiva estable a la economía de Uruguay

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Montevideo, 10 nov (EFE).- La calificadora de riesgos Moody’s otorgó este martes la nota Baa1 a la economía de Uruguay con una perspectiva estable de crecimiento moderado.

Por EFE
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Según el informe, el crecimiento del país suramericano se ve limitado por "el débil desempeño de la inversión en la última década y la baja contribución de la productividad".

La baja inversión, de menos del 20 % del PBI, frena la convergencia con economías avanzadas. La perspectiva es de un crecimiento del 1,6 % en 2026, debido a factores como la sequía de 2023, el precio del petróleo y "perturbaciones geopolíticas", y del 1,9 % en 2027.

Asimismo, la calificadora sostiene que las reformas en materia de crédito, comercio y mercado laboral "podrían sumar hasta 1,5 puntos porcentuales al crecimiento a mediano plazo"

Aseguró que hay nuevos proyectos que serán "palancas del crecimiento", como la expansión del hidrógeno verde, la movilidad eléctrica, la creación de centros de datos y la mayor digitalización de los servicios.

El informe reconoce que "shocks climáticos recurrentes" afectan al país, pero lo identifica como "un líder regional en energías renovables y vehículos eléctricos", lo que le abre nuevas oportunidades.

Por otro lado, advierte que la elevada dolarización es un límite para "el desarrollo financiero, el crédito interno y el crecimiento económico", teniendo en cuenta que el 67 % de los pasivos bancarios del país son en moneda extranjera.

Para avanzar en la desdolarización la recomendación de la calificadora es mantener el control de la inflación, que en octubre fue del 4,87 %, por encima del objetivo del 4,5 % del Gobierno.

La calificadora reconoce la fortaleza de las instituciones uruguayas y su bajo riesgo político, y lo coloca "entre los líderes crediticios de la región".

En cuanto a fortaleza económica, Moody's dio al país un puntaje Baa2 fundamentado en su "alto ingreso per cápita", su "economía pequeña" y un "crecimiento tendencial moderado" y un Baa3 en fortaleza fiscal por la deuda en aumento.

En definitiva, la calificadora señala que los riesgos están equilibrados y que las reformas, la inversión y la desdolarización "definirán la trayectoria de la calificación".

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