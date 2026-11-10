Neonazis españoles se adiestraron en Ucrania para preparar un "alzamiento armado"

Figura así en el sumario de la investigación abierta por un juzgado de Gijón (norte español), que ordenó el viernes la detención simultánea de 14 militantes y varios registros en varias provincia, si bien diez quedaron en libertad el domingo con medidas cautelares.

Un informe policial detalla la incautación de armas blancas, material pirotécnico y propaganda de simbología nazi y fascista, y los agentes documentan el desplazamiento de varios de los detenidos al país citado.

Iván Rico Olivares, alias el Rana, uno de los dirigentes más destacados de NN, explicaba cómo llegarían a Ucrania en una de las comunicaciones interceptadas el 21 de agosto

Primero irían a Polonia y, desde allí, en tren a Ucrania, donde se desplazarían en automóvil hasta Járkov, en la zona de guerra con Rusia.

Al día siguiente de este mensaje, la Policía constató la salida en vuelo hacia Múnich (Alemnia) de cinco de estos neonazis, concretamente del Rana y cuatro compañeros.

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En días posteriores, uno de ellos relata a su mujer su situación en un apartamento y en un campamento militar "a solo veinte kilómetros de la frontera rusa", que el pueblo está derruido y que se escuchan sirenas.

El 28 de agosto, le dice que están en Járkov "en mejores condiciones", que tienen una reunión programada para el día siguiente y que llegarían a Kiev por la mañana. "Todo está siendo muy interesante", resume.

La investigación policial concluye que el grupo de neonazis estableció contacto con la unidad militar ucraniana 12ª Brigada Azov. Según publicaciones en redes sociales, los desplazados aparecen con equipamiento táctico, chalecos antibalas y practicando tiro con fusiles de asalto del tipo AK-47.

La investigación concluye que la finalidad del viaje a la zona de conflicto era recibir adiestramiento militar y manejo de armas de guerra para posteriormente mostrar esas tácticas a la militancia de NN en España, en relación con la intención manifiesta de preparar lo que llamaban un "alzamiento armado".

De hecho, el Rana afirma en una comunicación que, "sin formación, no va a funcionar ningún alzamiento".

Además de este viaje, el informe policial describe la estructura piramidal de la organización neonazi con un órgano central directivo en la cúspide, la cúpula, siete departamentos funcionales y una red territorial descentralizada en varios lugares de España.

La cúpula está compuesta por el Rana y otras siete personas y reparte sus funciones en siete departamentos especializados: Organización, Seguridad, Económico, Jurídico; Redes Sociales y Propaganda y Relaciones Internacionales y Afiliaciones.

La jueza del caso los investiga por delitos como incitación al odio y asociación ilícita.