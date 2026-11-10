Netanyahu otorgará al ministro de Exteriores Saar también la cartera de Interior

"El primer ministro, Benjamin Netanyahu, presentará mañana al gabinete, para su aprobación, el nombramiento del ministro Gideon Saar como ministro del Interior. Saar ocupó este cargo entre 2013 y 2014", reza el breve comunicado publicado por el Likud.

Previamente, el primer ministro Netanyahu ofreció el puesto al diputado Ofir Katz, quien declinó la oferta para centrarse en sus labores como presidente del grupo parlamentario del Likud en la Knéset, indica la nota.

El cargo de ministro del Interior permanecía vacante desde la dimisión de Moshe Arbel, miembro del partido ultraortodoxo Shas, en julio de 2025. Tras su salida, motivada por sus diferencias con la coalición de Gobierno por el alistamiento de jaredíes en el Ejército israelí (FDI), algunas de sus competencias fueron transferidas al propio Netanyahu.

Ante la presión legal del Tribunal Supremo, Netanyahu se comprometió en agosto de 2026 a nombrar a un nuevo titular de la cartera de Interior.

En diciembre pasado, la oenegé Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel ya había presentado una petición ante el tribunal, solicitando que se ordenara a Netanyahu el nombramiento de un nuevo ministro del Interior permanente.

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"La ausencia de un ministro del Interior permanente genera una dificultad real, tanto legal como práctica, y socava una larga lista de competencias esenciales", afirmó Tomer Naor, subdirector del Movimiento por un Gobierno de Calidad, en diciembre.

La actual Administración de Netanyahu continúa en funciones como Gobierno saliente hasta que el nuevo gabinete obtenga la confianza de la Knéset (Parlamento), que este martes celebrará su sesión constitutiva tras las elecciones del pasado 27 de octubre.

El líder opositor Gadi Eisenkot, del partido Yashsar!, recibió el mandato presidencial el 8 de noviembre de constituir un Gobierno y dispone de 28 días, prorrogables hasta un máximo de 14 adicionales, para hacerlo. Por tanto, Saar ejercerá como ministro en funciones de las dos carteras al menos durante este periodo transitorio.