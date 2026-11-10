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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 20:05

Organizaciones sociales ven alianza creciente entre política y religión en Centroamérica

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Ciudad de Guatemala, 10 nov (EFE).- Organizaciones de la sociedad civil y una red de periodistas centroamericanos alertaron este martes en Guatemala sobre el incremento de las alianzas entre grupos religiosos ultraconservadores y sectores políticos de Centroamérica, y que esto compromete la institucionalidad democrática y restringe los derechos fundamentales.

Por EFE
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Así lo arroja la investigación denominada 'Los negocios de la fe', desarrollada por la red de periodistas centroamericanos Redacción Regional, y cuyas conclusiones fueron presentadas en una conferencia de prensa en la Ciudad de Guatemala.

Ingrid Hausinger, directora regional de la Fundación Heinrich Böll para Centroamérica, una de las organizaciones civiles que forman parte de la investigación, advirtió sobre la influencia de redes políticas y religiosas en la toma de decisiones públicas sin mecanismos de rendición de cuentas.

"Vemos con preocupación cuando alianzas entre actores políticos, religiosos y económicos adquieren influencia sobre instituciones públicas sin mecanismos suficientes de transparencia y rendición de cuentas. No hablamos solamente de debates religiosos, hablamos de relaciones de poder, de participación en las decisiones públicas y de los límites que nuestra democracia establece", afirmó Hausinger.

La Fundación Heinrich Böll para Centroamérica tiene su sede en la Ciudad de Guatemala. Se define como una fundación política alemana sin fines de lucro, cercana, pero independiente del partido Alianza90/Los Verdes, cuyo trabajo se centra en los valores de la democracia, la justicia social, la justicia climática y la equidad de género.

La investigación 'Los negocios de la fe' analiza cómo en Guatemala diversos sectores fundamentalistas y ultraconservadores han utilizado plataformas como los desayunos nacionales de oración para influir en las cúpulas de poder gubernamental y frenar avances en derechos sociales.

Asimismo, el trabajo documenta investigaciones periodísticas sobre los presuntos vínculos del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, con plataformas ultraconservadoras internacionales como el Foro de Madrid, marcados por la "opacidad".

En Costa Rica, la investigación documenta acuerdos entre el actual mandatario, Rodrigo Chaves, y sectores evangélicos agrupados en el 'Foro Mi País', que derivaron en la modificación por decreto ejecutivo de la norma técnica del aborto terapéutico a cambio de respaldo electoral, según el informe.

En El Salvador, los periodistas señalaron el uso de narrativas religiosas para legitimar políticas represivas durante el régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele, una medida que acumula más de 93.000 detenciones y múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos.

La investigación destaca que, si bien la libertad de religión es un derecho que debe protegerse, no puede utilizarse como justificación para reducir libertades comunitarias, la autonomía sexual y los derechos de las mujeres y poblaciones LGTBIQ+ en la región.

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