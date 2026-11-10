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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 13:10

Países Bajos aprueba la creación de embriones humanos para la investigación científica

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La Haya, 10 nov (EFE).- El Senado de Países Bajos aprobó este martes una reforma legislativa que permitirá crear embriones humanos específicamente para la investigación científica, con el objetivo de avanzar en el estudio de enfermedades hereditarias y mejorar los tratamientos contra la infertilidad.

Por EFE
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La propuesta, impulsada por los partidos liberal progresista D66 y liberal conservador VVD, salió adelante con 38 votos a favor y 35 en contra, después de que el Parlamento la respaldara el pasado diciembre con 90 votos favorables y 59 contrarios.

Hasta ahora, la legislación neerlandesa solo permitía investigar con embriones sobrantes de tratamientos de fecundación in vitro (FIV), una técnica de reproducción asistida que consiste en fecundar óvulos en un laboratorio.

Sin embargo, estos embriones ya se encuentran en una fase de desarrollo demasiado avanzada para estudiar los primeros momentos posteriores a la fecundación.

La reforma permitirá a los científicos crear embriones destinados exclusivamente a investigar lo que ocurre durante las primeras horas y días de desarrollo, lo que podría contribuir a mejorar los tratamientos de fertilidad.

Los defensores de la iniciativa consideran que facilitará avances médicos, mientras que sus detractores cuestionan la creación de vida humana para su posterior destrucción y advierten del riesgo de abrir la puerta a los llamados “bebés de diseño”, con características genéticas seleccionadas por sus progenitores.

Entre los principales opositores están los partidos de inspiración religiosa SGP (calvinista) y ChristenUnie (democristiano), que defienden la protección de la vida humana desde sus primeras etapas.

Con esta aprobación, Países Bajos se suma a otros países europeos, como Reino Unido, Bélgica, Suecia y Finlandia, donde la creación de embriones para fines científicos está permitida bajo determinadas condiciones.

En cambio, países como Alemania, Italia y Austria mantienen normas más estrictas sobre la investigación embrionaria.

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