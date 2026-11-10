Países del Golfo crean un centro de mando militar avanzado en medio de la tensión regional

La organización integrada por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait y Omán aprobó durante la reunión de sus ministros de Defensa en Manama "la creación de un mando avanzado para el Mando Militar Unificado en el Estado de Kuwait y la asignación de las fuerzas necesarias para dicho fin", indicó el secretario general, Jassem al Budaiwi, en un comunicado.

La decisión, añadió, forma parte de los acuerdos alcanzados durante la 23.ª sesión del Consejo Conjunto de Defensa del CCG, cuya activación llevan años solicitando los Estados miembros, especialmente en los últimos años por las guerras en Oriente Medio, y que se basa en el principio de defensa mutua.

Al Budaiwi afirmó que "la acción militar conjunta recibe la plena atención, el cuidado y el respaldo de los líderes de los Estados del CCG", añadiendo que la medida "responde a su convicción en los vínculos de cohesión que unen a los países, así como al reconocimiento del papel que desempeñan las fuerzas armadas de estos Estados para garantizar la seguridad y la estabilidad".

Aseveró además que los líderes del CCG "subrayan constantemente la necesidad y la importancia de fortalecer esta loable iniciativa regional, asegurando que cuente con la capacidad necesaria para hacer frente a los diversos desafíos y amenazas, tanto actuales como futuros".

También recordó lo acordado en la reunión extraordinaria celebrada en Yeda el pasado mes de abril, que se centró en fortalecer la acción militar conjunta en el entorno, en medio de ataques iraníes contra los países de la región.

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El secretario general enmarcó esta medida en los "rápidos acontecimientos que se están desarrollando en la región, incluidos los actos de agresión ilícitos por parte de Irán", así como los "cobardes ataques de la milicia hutí" contra Arabia Saudí.

Concluyó su declaración subrayando que en el orden del día se incluyeron "varias decisiones importantes, destinadas a impulsar la cooperación militar conjunta en el Golfo hacia horizontes de integración más amplios".

Los países del CCG mantienen un acuerdo de defensa conjunta basado en el principio de defensa mutua, donde cualquier ataque contra uno de sus miembros se considera un ataque contra todos.

Además, el bloque ha desarrollado estructuras militares comunes, como la fuerza conjunta conocida como Escudo de la Península y una comandancia militar unificada para coordinar fuerzas terrestres, marítimas y aéreas.

Sin embargo, llevan años sin activarse y ahora lo hace en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán y del Yemen, donde las instalaciones civiles, energéticas y rutas marítimas de los países miembros han sido objeto de ataque.