ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
10 de noviembre de 2026 - 11:55

Pakistán mantiene "todos los esfuerzos" para devolver a EE.UU. e Irán a la mesa de diálogo

Imagen sin descripción

Islamabad, 10 nov (EFE).- El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, aseguró este martes que su país sigue reuniendo todos los esfuerzos diplomáticos a su disposición para sentar en la mesa de negociación a Irán y Estados Unidos.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Pakistán continúa impulsando todos los esfuerzos diplomáticos con socios regionales y partes involucradas para mantener el contacto, restablecer el diálogo y propiciar el regreso a la mesa de negociaciones", declaró Dar en un evento en Islamabad.

El jefe de la diplomacia paquistaní, que ha sido fundamental en los procesos de diálogo entre Washington y Teherán, alertó de que una confrontación militar podría desencadenar aún más perturbaciones económicas y que las opciones de diálogo deben "seguir abiertas" pese al aparente estancamiento entre las partes.

"Nuestra experiencia refuerza una convicción sencilla. Incluso en medio de una confrontación grave, los canales de comunicación deben permanecer abiertos (...) Cerrarlos hace que la próxima crisis sea más difícil de gestionar", señaló Dar.

Pakistán se ha mantenido en comunicación con Arabia Saudí, Turquía y Egipto mediante un grupo regional de cuatro países, el cual sostuvo consultas el pasado 23 de octubre con el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró hoy que el bloqueo naval de Washington está funcionando "tan bien" que la administración de Donald Trump no ve necesario lanzar grandes operaciones de combate terrestre, aunque insistió en que las condiciones que exige Teherán para dialogar son "absurdas".

Catar, mediador principal de la guerra junto a Pakistán, aseguró este mismo martes estar redoblando sus labores de mediación. El primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, mantuvo contactos en Washington con Trump para reactivar un canal de diálogo.

Pese a que Teherán asegura estar abierto al diálogo, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, con quien Dar conversó estos días para coordinar una desescalada, reiteró que cualquier avance exigirá el cese total del bloqueo en Ormuz, el levantamiento de las sanciones y el fin de los ataques a sus infraestructuras energéticas.

Islamabad acogió en abril las primeras negociaciones directas entre EE. UU., y consiguió la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) firmado el 18 de junio, considerado la base de futuras negociaciones.

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más
03
Policiales
Todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: Celeste se desmarca de su “hijastro” expresidente de Ueno Seguros
Ver más
05
Política
¿Por qué Alliana barrió la cúpula militar? Esto explica el ministro de Defensa
Ver más

Te puede interesar