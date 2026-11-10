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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 00:15

Panamá acelera construcción de 300 viviendas para damnificados tras un mes del terremoto

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Ciudad de Panamá, 9 nov (EFE).- Cuando se cumple este lunes un mes del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la región central de Panamá, dejando tres muertes y cerca de 30 heridos, unas 2.700 personas permanecen alojadas en un centenar de albergues, mientras el Gobierno adelanta la construcción de 300 viviendas.

Por EFE
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"Ha sido un mes de mucho trabajo", dijo en rueda de prensa el secretario de Metas y ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, al hacer un balance de la "rápida asistencia humanitaria" del Gobierno de José Raúl Mulino a las personas y zonas afectadas.

"Hoy podemos hablar de viviendas que se están construyendo, familias que comienzan a regresar a sus hogares, estudiantes que continúan sus clases, caminos habilitados y comunidades que vuelven a poner en marcha sus actividades", indicó Icaza.

El terremoto del pasado 9 de octubre, al que han seguido más de 1.400 réplicas, asoló principalmente zonas rurales de la costa del Pacífico central, mientras que en la capital de Panamá, llena de rascacielos frente a la bahía, solo causó pánico y pocos daños materiales.

Desde entonces se han habilitado 70 vías afectadas por el sismo, en tanto que los comercios comienzan a recuperarse a la vez que el Ministerio de Cultura le da seguimiento a 54 sitios patrimoniales, de los que en 39 se trabaja en el apuntalamiento y aseguramiento de sus estructuras, mientras continúa la atención humanitaria.

El Gobierno declaró el estado de emergencia a raíz del terremoto y destinó 100 millones de dólares para poder atenderla, monto que "será revisado", afirmó Icaza.

"Reparar cada casa que fue afectada por el terremoto, reconstruir las escuelas que fueron afectadas, reparar los centros educativos, los centros de salud, los hospitales, los acueductos rurales, los sitios culturales, las vías, en fin, lo que sea necesario para recuperarnos de este desastre", remarcó el secretario de Metas.

Así Icaza dijo que con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) hay "más de 300 viviendas en construcción" y esta semana, indicó, comenzarán "nuevos trabajos en otras comunidades".

El titular del Miviot, Jaime Jované, advirtió por su parte que en la áreas de vulnerabilidad cercanas a la Falla de Azuero-Soná no se autorizará la construcción ni reconstrucción de viviendas.

"Definitivamente (...) no podemos reconstruir ni autorizar una reconstrucción de vivienda en una falla, en áreas vulnerables, ya sea por derrumbes, por desprendimientos de terrenos, eso no se puede permitir", afirmó Jované, y aseguró que hasta ahora tienen "16 casos registrados en estas condiciones".

El ministro de Vivienda dijo que están buscando terrenos en la comunidad para reubicar a los afectados en un lugar seguro, e incluso citó un caso donde la falla partió la vivienda en dos: "Definitivamente ahí no se puede construir".

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