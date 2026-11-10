ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
22º
Máx
29º
undefined 2026-11-12
Min
24º
Máx
36º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
10 de noviembre de 2026 - 19:50

Perú desplegará a 1.000 militares para el resguardo del papa León XIV en el norte del país

Imagen sin descripción

Lima, 10 nov (EFE).- El Ejército de Perú dio inicio a la operación 'León del Norte' con el traslado de 1.000 militares para brindar seguridad durante la visita del papa León XIV en el norte del país, donde se reunirá con los fieles en las ciudades de Chiclayo y en la localidad rural de Santa Cruz de Succhabamba, informó este martes el Ministerio de Defensa.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Los integrantes de la Séptima Brigada de Infantería ofrecerán apoyo a la Policía Nacional durante las actividades del papa en las regiones de Lambayeque y Cajamarca, programadas para el viernes y sábado próximos, con especial atención a la ciudad de Chiclayo, donde León XIV vivió varias décadas y fue obispo durante ocho años.

En Chiclayo se prevé las actividades más multitudinarias de su visita al norte de Perú, como la misa en las Pampas de Pimentel, el Encuentro en la Universidad Católica Santo Toribio y el Rito de Coronación en la Catedral Santa María.

Luego, el papa abordará el sábado un helicóptero para llegar a la andina localidad de Santa Cruz, donde ofrecerá una misa en una explanada, y después volverá a Chiclayo.

El Ministerio de Defensa explicó que pondrá a disposición de los policías 20 camiones militares todoterreno para facilitar su traslado hacia zonas de difícil acceso, así como 500 camas para su uso en el Fuerte Cáceres, ubicado en el distrito de Pimentel, en Lambayeque.

Además, en este centro militar habrá un área de estacionamiento gratuito para más de 3.000 vehículos.

De igual forma, el colegio militar Elías Aguirre brindará alojamiento a 800 personas, entre brigadistas de salud, integrantes del coro y orquesta que arribarán a Chiclayo para participar en la homilía que celebrará el Papa León XIV en las Pampas de Pimentel.

El Fuerte Cáceres también ofrecerá un puesto de atención médica para brindar los primeros auxilios a las personas que lo necesiten y se habilitará un almacén para recibir un millón de botellas de agua donadas para el día del acto litúrgico del Santo Padre.

Igualmente, el personal militar realizó el mantenimiento de los equipos de radio y comunicación de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque y la banda de músicos de la Séptima Brigada de Infantería presentó una marinera, una música de baile típica del norte peruano, en honor a su santidad.

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Nacionales
Video: abrieron la bóveda de la mansión de Santiago Peña y esto fue lo encontrado
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: ¿cómo se recuperarán los CDA y fondos mutuos?
Ver más
04
Policiales
Miguel Vázquez está solo en una celda para tres, no tiene tele ni aire y no puede salir de su pabellón
Ver más
05
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más

Te puede interesar