Perú desplegará a 1.000 militares para el resguardo del papa León XIV en el norte del país

Los integrantes de la Séptima Brigada de Infantería ofrecerán apoyo a la Policía Nacional durante las actividades del papa en las regiones de Lambayeque y Cajamarca, programadas para el viernes y sábado próximos, con especial atención a la ciudad de Chiclayo, donde León XIV vivió varias décadas y fue obispo durante ocho años.

En Chiclayo se prevé las actividades más multitudinarias de su visita al norte de Perú, como la misa en las Pampas de Pimentel, el Encuentro en la Universidad Católica Santo Toribio y el Rito de Coronación en la Catedral Santa María.

Luego, el papa abordará el sábado un helicóptero para llegar a la andina localidad de Santa Cruz, donde ofrecerá una misa en una explanada, y después volverá a Chiclayo.

El Ministerio de Defensa explicó que pondrá a disposición de los policías 20 camiones militares todoterreno para facilitar su traslado hacia zonas de difícil acceso, así como 500 camas para su uso en el Fuerte Cáceres, ubicado en el distrito de Pimentel, en Lambayeque.

Además, en este centro militar habrá un área de estacionamiento gratuito para más de 3.000 vehículos.

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De igual forma, el colegio militar Elías Aguirre brindará alojamiento a 800 personas, entre brigadistas de salud, integrantes del coro y orquesta que arribarán a Chiclayo para participar en la homilía que celebrará el Papa León XIV en las Pampas de Pimentel.

El Fuerte Cáceres también ofrecerá un puesto de atención médica para brindar los primeros auxilios a las personas que lo necesiten y se habilitará un almacén para recibir un millón de botellas de agua donadas para el día del acto litúrgico del Santo Padre.

Igualmente, el personal militar realizó el mantenimiento de los equipos de radio y comunicación de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque y la banda de músicos de la Séptima Brigada de Infantería presentó una marinera, una música de baile típica del norte peruano, en honor a su santidad.