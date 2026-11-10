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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 15:40

Perú establece restricciones para evitar escasez de combustible tras alud en vía amazónica

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Lima, 10 nov (EFE).- El Gobierno de Perú anunció este martes una serie de medidas "excepcionales y temporales" durante 15 días para evitar el desabastecimiento de combustible en la región de Ucayali, en el centro de la Amazonía del país, después de que una de sus carreteras principales fuera bloqueada por la caída de un alud el pasado 1 de noviembre.

Por EFE
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El alud, conocido en Perú como huaico, ocurrió en el kilómetro 441 de la carretera Federico Basadre, un tramo que no cuenta con rutas alternas, y bloqueó el ingreso de camiones cisterna, lo que dificulta el suministro de gasolina y diésel a las estaciones de servicio de la ciudad de Pucallpa, que el próximo domingo recibirá la visita del papa León XIV.

La escasez ha provocado la reventa de combustibles a un precio mucho más alto del habitual en esa zona del país, donde la mayor parte de la población se traslada en mototaxi, unos vehículos ligeros de tres ruedas formados por una moto y una cabina de pasajeros.

Ante esta situación, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció que adoptó durante 15 días "disposiciones excepcionales y temporales para facilitar el abastecimiento de combustibles en el departamento de Ucayali, ante el riesgo de restricciones en el suministro ocasionado por la interrupción" en dicha carretera.

Mediante una resolución, el sector autorizó que se excluya a los productores y distribuidores mayoristas que cuenten con capacidad de almacenamiento, de cumplir con la obligación de mantener existencias de Diésel B5 y gasolinas.

Asimismo, se estableció la excepción temporal a las obligaciones de mezcla de diésel con biocombustibles, lo que permitirá comercializar Diésel 2 en reemplazo del Diésel B5, para contribuir con la continuidad del suministro mientras se afrontan las dificultades logísticas ocasionadas por la emergencia.

Al respecto, la petrolera estatal Petroperú indicó al ministerio que cuenta con disponibilidad de Diésel 2, un combustible que podrá utilizarse como alternativa inmediata para el abastecimiento en Ucayali durante el periodo excepcional.

Ante esta contingencia, el Minem señaló que también adopta alternativas para facilitar el transporte y la disponibilidad de combustibles para permitir el normal desenvolvimiento del servicio terrestre y fluvial, el comercio, la industria y otras actividades productivas de Ucayali.

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