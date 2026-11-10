Perú registra 3,9 millones de hectáreas quemadas desde 1990, señala la red MapBiomas

Los datos históricos identificaron a la Amazonía y los Andes como las zonas con mayor superficie afectada por el fuego y señalaron que el 85 % de la extensión quemada en el país entre 1990 y 2025 se concentró entre julio y noviembre, lo que reveló "un patrón estacional recurrente".

La red presentó la Colección 2 de MapBiomas Fuego, un instrumento que permite entender "la dinámica del fuego" desde 1990, y el Monitor del Fuego 2025-2026, con datos "mes a mes" de los incendios en curso en el territorio nacional.

"Esta información sirve para planificar la prevención, orientar el combate de incendios y guiar la recuperación de las áreas afectadas", señaló al respecto la coordinadora de la iniciativa MapBiomas Fuego Perú, Ethel Rubin de Celis.

La red remarcó que sus herramientas "ofrecen información confiable sobre el área quemada en el país, generada con imágenes satelitales, inteligencia artificial y aprendizaje profundo".

Según los datos históricos, los años con mayor superficie quemada en el país fueron 2022, con 445.800 hectáreas; 2024, con 419.800 hectáreas; y 2023, con 359.800 hectáreas.

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La región de Ucayali, en la zona central de la Amazonía peruana, tiene el mayor registro acumulado por departamentos, con 507.800 hectáreas quemadas entre 1990 y 2025.

Esa región registró durante 2024 "una cicatriz continua de fuego" de más de 10.000 hectáreas y en 2025 se identificaron 135.800 nuevas hectáreas afectadas, "sin antecedentes de quema en la serie histórica".

Al referirse a la información mensual sobre las quemas en los bosques y ecosistemas del país, el especialista del Monitor del Fuego Pierre Sauñe, sostuvo que "puede ayudar a autoridades nacionales, regionales, locales, y al público en general, a prepararse ante nuevos escenarios de riesgo e incluso, en el mejor de los casos, a orientar las acciones de combate al fuego".

La red remarcó que en el país se presenta un contexto "que demanda acción urgente", ya que más de 400.000 hectáreas se quemaron entre julio de 2025 y julio 2026, con seis de cada diez hectáreas ubicadas en áreas antrópicas (con actividad humana) y ocho de cada diez hectáreas en zonas naturales en los Andes.

"El desafío es que los datos se traduzcan en medidas concretas de prevención y gestión", acotó, al respecto, Renzo Piana, el director del Instituto del Bien Común (IBC), que lidera la red en Perú.

La ejecución nacional de MapBiomas Fuego está a cargo de la Sala de Observación Perú, de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina (Unalm), con soporte metodológico y tecnológico de MapBiomas Brasil y la colaboración de MapBiomas Perú.