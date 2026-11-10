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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 11:25

Petróleo de Texas baja 2,82 % después de que Trump diera casi terminada la guerra con Irán

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Nueva York, 10 nov (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajaba este martes un 2,82 %, hasta los 84,40 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera por "prácticamente terminada" la guerra con Irán.

Por EFE
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A las 09:00 hora local (14:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 2,45 dólares respecto al cierre anterior.

Trump afirmó este lunes que la guerra está "prácticamente terminada en el plano militar", tras reunirse en Washington con el primer ministro y titular de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abderrahmán Al Thani, mediador en el conflicto.

El presidente compareció por sorpresa en la Casa Blanca donde aseguró que Irán estaba "militarmente, prácticamente acabado", aunque advirtió de que Estados Unidos está preparado para volver a atacar.

Previamente, el presidente contó en la red Truth Social que su encuentro con el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani", mediador en las conversaciones con Teherán, fue "excelente".

"Todos han coincidido en que Irán no puede poseer armas nucleares: ¡es un punto innegociable! Si se produjera algún cambio en la situación en Oriente Medio, Estados Unidos está "listo para la acción" y "preparado para intervenir", aseguró.

Sin embargo, apuntó que "por el momento" esto parece "bastante improbable": "Israel, y todo Oriente Medio, se encuentran protegidos frente a los peligros y amenazas que provienen de Irán".

Este fin de semana, Trump ya se refirió en término similares a la guerra con Irán.

El mandatario declaró que "no busca escalar" el conflicto porque, en parte, a los votantes en las elecciones de medio mandato "no les gustó la guerra".

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