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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 16:20

Petrolera estatal de Colombia coloca bonos a ochos años por 2.000 millones de dólares

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Bogotá, 10 nov (EFE).- La petrolera estatal colombiana Ecopetrol colocó bonos a ocho años por 2.000 millones de dólares para asegurar su financiación hasta 2034 y "gestionar parte de sus obligaciones financieras", informó este martes el banco BBVA, que acompañó la operación.

Por EFE
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La demanda en los mercados internacionales de capitales ascendió a 6.930 millones de dólares, equivalente a 3,5 veces el monto colocado, con un rendimiento final del 7,98 % y un cupón del 7,875 % de acuerdo con las condiciones finales de colocación, indicó por su parte la compañía.

La operación, según explicó en un comunicado BBVA, busca recursos para "propósitos corporativos generales, incluida la financiación de gastos por fuera del plan de inversiones de Ecopetrol".

La empresa detalló que los recursos de la emisión servirán para el pago anticipado de 810 millones de los bonos internacionales emitidos en 2023 y a refinanciar la totalidad del crédito de corto plazo utilizado para adquirir la participación accionaria en Brava Energía en 2026.

La petrolera aseguró que esta operación "refuerza el enfoque de gestión proactiva de la deuda", "reduce la concentración de vencimientos de corto plazo", "mitiga el riesgo de refinanciación" y "preserva la liquidez y flexibilidad financiera" de la empresa.

Ecopetrol tenía previsto anunciar sus resultados empresariales del tercer trimestre este martes, pero la víspera anunció que posponía la presentación hasta el jueves.

Estos resultados serían los primeros de Ecopetrol durante el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que tomó posesión el 7 de agosto, y de la nueva junta directiva de la empresa, próxima a él.

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