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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 09:35

Pilotos europeos alertan sobre la falta de seguridad en algunas intercepciones militares

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Bruselas, 10 nov (EFE).- La Asociación Europea de Pilotos (ECA) expresó su "profunda preocupación" por que en algunas intercepciones militares de vuelos comerciales, realizadas ante las recientes falsas amenazas de bomba acontecidas en Europa, no se tuvieran “debidamente” en cuenta los requisitos operativos y de seguridad de las aeronaves.

Por EFE
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En un comunicado publicado este martes, la ECA pidió que “se respeten” las decisiones de los pilotos, después de que, a su juicio, las escoltas militares tampoco atendiesen, en algunos casos, el protocolo de seguridad de las aeronaves a la hora de ordenar aterrizajes de emergencia a lo largo de la semana pasada.

Por ejemplo, según la Asociación Irlandesa de Pilotos de Líneas Aéreas (IALPA), una aeronave de la compañía Aer Lingus recibió la orden militar de desviarse hacia un aeródromo específico donde no habría dispuesto de la información operativa “necesaria” para aterrizar “con seguridad”.

“A pesar de que la tripulación de vuelo solicitó un aeropuerto de desvío alternativo y más adecuado, su petición fue denegada”, recogió el comunicado.

Las asociaciones de pilotos están “alarmadas” por los informes posteriores de incidentes como este, los cuales indicaron que se podrían haber abierto procesos penales contra algunos comandantes por “acciones que, en todo momento, tuvieron como objetivo proteger a sus pasajeros, a la tripulación y a la aeronave”.

La ECA mostró su “especial preocupación” por el hecho de que cualquier posibilidad de enjuiciamiento penal contra pilotos que trabajen bajo criterio profesional en circunstancias similares “podría poner en peligro” la seguridad aérea y la cooperación entre las tripulaciones de vuelo y las autoridades estatales.

Según su vicepresidente, Paul Reuter, es “esencial” que las decisiones tomadas en este tipo de incidentes “respeten” el criterio profesional y la autoridad del comandante de la aeronave.

“Los pilotos no deben verse tratados como una amenaza por parte de las autoridades”, afirmó.

En cualquier caso, los comandantes europeos valoraron “plenamente” la ayuda de las autoridades a la hora de hacer frente a estas últimas amenazas.

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