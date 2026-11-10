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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 02:05

PNUD: Adelantarse en la protección a los más vulnerables puede reducir costes de atención

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Redacción Medioambiente, 10 nov (EFE).- Actuar antes del impacto de potenciales consecuencias del fenómeno meteorológico de El Niño de la temporada 2026/2027 -que se prevé puede batir récords- permitiría reducir aproximadamente a la mitad el coste de proteger las zonas vulnerables en los países en desarrollo, según un nuevo informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Por EFE
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El estudio 'El coste de esperar en un mundo más cálido: por qué la inversión climática no puede esperar al próximo desastre' revela que, en un escenario de calentamiento global en el que los países se enfrentan a amenazas para la seguridad alimentaria, el estrés hídrico y de los medios de vida, "esperar para actuar conlleva un encarecimiento de los costes".

El informe publicado este martes en el marco de la Cumbre del Clima (COP31) que se reúne del 9 al 20 de noviembre en Antalya (Turquía) estima que adelantarse en la protección de los hogares vulnerables podría suponer un coste de hasta 36.000 millones de dólares (32.290 millones de euros), frente a los 73.000 millones (65.470 millones de euros) que costaría hacerlo después de que se produzcan los daños.

Los científicos coinciden en que este año El Niño provocará sequías, calor extremo, lluvias e inundaciones que amenazarán la producción alimentaria, provocarán subidas de precios y empujarán a millones de personas a la pobreza.

El PNUD determina que, si no se interviene y se adoptan medidas políticas, "un aumento del 5 % en los precios de los alimentos en las economías en desarrollo podría llevar a 37 millones de personas de renta-media alta en 2026 por debajo del umbral de pobreza".

El administrador del PNUD, Alexander De Croo, afirma que "El Niño amenaza los elementos esenciales de los que depende la población: la comida en la mesa, el agua limpia y unos medios de vida seguros".

De Croo explica que existen estimaciones de la magnitud del fenómeno, y asegura que se sabe que "que actuar a tiempo puede proteger a millones de personas y ahorrar miles de millones de dólares".

Asimismo, alerta de que "las personas que se enfrentan a estos riesgos no pueden permitirse ninguna demora".

El informe remarca que el mismo argumento económico a favor de la inversión temprana es válido para que los países sigan haciendo frente a la crisis climática en su conjunto.

Los modelos elaborados por el PNUD y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que el coste potencial de la inacción climática asciende a 6 billones de dólares en forma de oportunidades económicas perdidas y daños relacionados con el clima.

Sin embargo, según esto, unas políticas climáticas nacionales más ambiciosas combinadas con medidas de desarrollo complementarias podrían sacar a 175 millones de personas más de la pobreza extrema para 2050.

En el marco de la COP31 en Antalya (Turquía), el PNUD hace un llamamiento a los gobiernos, los bancos de desarrollo, los fondos climáticos y el sector privado para acelerar la inversión de los planes climáticos y de adaptación de los países en desarrollo.

Estas inversiones, apunta el informe, pueden proteger a las personas de las crisis inmediatas, al tiempo que refuerzan la resiliencia a largo plazo.

"Climate Promise: Forward", una iniciativa coordinada por el PNUD junto con 30 entidades de las Naciones Unidas, sienta las bases para una acción coordinada que vincule los planes de los países con la financiación y el apoyo necesarios para ponerlos en práctica.

"Nos encontramos en una encrucijada crítica: invertir en resiliencia ahora o pagar un precio mucho más alto más adelante", concluye De Croo.

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