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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 15:50

Policía de Ecuador decomisa cargamento de cocaína que iba hacia Nueva Zelanda y Alemania

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Quito, 10 nov (EFE).- La Policía ecuatoriana decomisó 1,3 toneladas de cocaína, la mayor parte de la cual tenía como destino Nueva Zelanda y Alemania, informó este martes el ministro del Interior, John Reimberg.

Por EFE
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En sus redes sociales informó que en el operativo realizaron once allanamientos en seis sectores de las provincias del Guayas (Guayaquil), Pichincha (Quitumbe-Quito) y Manabí (Sucre) donde detuvieron a once personas, presuntamente vinculadas a una organización criminal de tráfico de droga.

Entre los detenidos figuran un ciudadano colombiano, el presunto cabecilla de la estructura, así como coordinadores directivos y logísticos, transportistas, personal de seguridad y colaboradores.

La investigación, desarrollada durante unos tres meses, determinó que esta estructura aparentemente contaminaba contenedores en el puerto de Posorja y reclutaba personal portuario y de la cadena logística.

"Como resultado de cuatro intervenciones previas vinculadas a esta investigación se decomisaron 1.363 kilogramos de cocaína: 62 Kg de cocaína, destino Nueva Zelanda; 631 Kg de cocaína, destino Alemania, y 670 kg de cocaína (incautada fuera de los puertos en Ecuador)", detalló Reimberg.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales en 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

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