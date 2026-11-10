Político árabe-israelí asegura que Netanyahu le confesó "entenderse" con el jefe de Hamás

Según Abás, que hizo estas declaraciones al portal Ynet, del diario Yediot Ajronot, y al Canal 12 de la televisión israelí, Netanyahu hizo ese comentario durante una reunión en su residencia oficial de Jerusalén, en el marco de las negociaciones de 2021 para incluir a Raam en un Gobierno liderado por él.

"Mentira absoluta. Nunca ocurrió", respondió el partido Likud de Netanyahu en un comunicado al que ha tenido acceso EFE.

Abás dijo a Ynet que Netanyahu le habló de "una sensación de satisfacción" por esa relación. "Hoy se presenta como quien protege la seguridad del Estado de Israel. ¿Cómo encaja eso con alguien que depositó una confianza absoluta en Sinwar en el pasado y me lo dijo al oído?", se preguntó.

Según The Times of Israel, que recogió la entrevista del Canal 12, Abás contó que Netanyahu le habló del mensaje que recibió de Sinwar en 2018, en plena negociación de una tregua, en el que el líder de Hamás le instaba a asumir un "riesgo calculado".

"El 7 de octubre ocurrió por la complacencia del primer ministro y no por ninguna otra cosa. No es un fallo de inteligencia, es la concepción de un primer ministro y su confianza en el hombre equivocado", dijo a Ynet Abás, que expondrá esa conversación ante una comisión estatal de investigación sobre el ataque de Hamás de 2023.

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Aquellas negociaciones fracasaron y Raam acabó entrando en el Gobierno de Naftali Bénet y Yair Lapid, la primera vez que un partido árabe formaba parte de un Ejecutivo israelí.

Abás respondió así al discurso de Netanyahu en la sesión inaugural de la 26ª Knéset (Parlamento), en el que acusó a Raam y a la Lista Conjunta de "apoyar el terrorismo" y de ser un "caballo de Troya" de Irán.

"Me quedé atónito de que el primer ministro aprovechara un acto de Estado para mentir, incitar y difundir un libelo de sangre contra los partidos árabes. Somos ciudadanos de Israel respetuosos de la ley", dijo al Canal 12.

Abás dijo además a Ynet que Raam quiere formar parte del próximo Gobierno, que trata de formar el líder opositor Gadi Eisenkot, de Yashar! (¡Recto!).

Según Ynet, el bloque opositor negocia con Abás que reconozca explícitamente a Hamás como organización terrorista, una de las condiciones de Eisenkot, y el líder de Raam habría aceptado en principio a cambio de una participación real en el Ejecutivo.

Raam, con ocho escaños, y la izquierdista Lista Conjunta, con once, suman la cifra récord de 19 diputados árabes y recomendaron a Eisenkot como candidato a formar gobierno.