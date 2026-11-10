Portugal declara situación de alerta por el temporal y las lluvias intensas

La declaración de situación de alerta comprende un conjunto de medidas de carácter excepcional, justificadas por el empeoramiento de las condiciones meteorológicas que se espera para este miércoles, y se prolongará desde las 00:00 hora local (misma hora GMT) del 11 de noviembre hasta las 23:59 horas del mismo día.

La decisión se tomó "teniendo en cuenta la información facilitada por el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA), que prevé, para el 11 de noviembre de 2026, la aparición de períodos de lluvia o chubascos intensos, acompañados de viento fuerte, con rachas que podrían alcanzar los 120 km/h y, en caso de que se produzca el fenómeno 'sting jet', superar los 150 km/h", precisó el Ministerio del Interior luso en un comunicado.

Todo el territorio portugués, a excepción del distrito de Bragança (en el noreste del país) y del archipiélago de Azores, se encuentra este martes en aviso por precipitaciones y tormentas eléctricas, según datos de IPMA.

En la región peninsular, 17 distritos se encuentran en aviso amarillo (el menor de un total de tres), con aviso adicional por fuerte oleaje marítimo en las regiones costeras.

En el caso del archipiélago de Madeira, tienen aviso rojo por precipitaciones y aviso naranja por vientos fuertes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La previsión meteorológica deberá empeorar con las horas, ya que se espera que este miércoles el territorio peninsular se encuentre en aviso naranja por lluvias.

Las medidas extraordinarias que se aplicarán durante el período de la situación de alerta incluyen el cierre de centros educativos y servicios públicos no esenciales, la suspensión de los eventos al aire libre y la prohibición temporal de circular y permanecer en parques, jardines, bosques, zonas boscosas y otras áreas arboladas que las autoridades competentes hayan identificado como de alto riesgo de caída de árboles o ramas, entre otros.

También se activan las estructuras de coordinación institucional competentes a nivel territorial (Centros de Coordinación Operativa) y las estructuras de las Comisiones de Protección Civil), que evalúan la necesidad de activar el plan de emergencia de protección civil del nivel territorial correspondiente.