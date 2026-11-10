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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 15:10

Portugal prepara el despliegue de 1.100 militares ante la llegada de la borrasca Charles

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Lisboa, 10 nov (EFE).- La Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal prepara el despliegue de unos 1.100 militares de distintas unidades y especialidades para responder a los efectos de la borrasca Charles, que se espera que afecte este miércoles al país con lluvias intensas y rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora.

Por EFE
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Los efectivos se encuentran en estado de disponibilidad y podrán reforzar las zonas más afectadas según evolucione la situación. La GNR también está constituyendo una reserva de medios humanos y materiales para apoyar a las unidades que ya trabajen sobre el terreno, informó este martes en un comunicado.

El dispositivo incluirá el refuerzo de las patrullas en las áreas más expuestas a inundaciones, crecidas, desprendimientos de tierra y caída de árboles u otras estructuras. En él participarán militares de distintas unidades y especialidades, con especial presencia de la Unidad de Emergencia de Protección y Socorro.

Los agentes vigilarán la red viaria para detectar riesgos para la circulación y podrán restringir o cortar carreteras cuando sea necesario. Igualmente señalizarán obstáculos, organizarán desvíos y habilitarán corredores de emergencia para facilitar el paso de los equipos de socorro.

La GNR colaborará con la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil, los municipios y otras entidades en las operaciones de protección y socorro. Asimismo, podrá apoyar evacuaciones, aislar zonas de riesgo y controlar accesos, así como reforzar la presencia policial en las áreas afectadas para proteger a las personas y sus bienes.

El Gobierno declaró este martes la situación de alerta en todo el territorio continental debido al temporal, que podría provocar inundaciones, daños en infraestructuras y perturbaciones en las redes eléctricas y de comunicaciones. La medida estará vigente desde las 00:00 hora local (misma hora GMT) del 11 de noviembre hasta las 23:59 del mismo día.

Esta decisión obedece a las previsiones del Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA), que anticipa para este miércoles períodos de lluvia o chubascos intensos acompañados de viento fuerte.

Las rachas podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora y superar los 150 si se produce el fenómeno conocido como 'sting jet', una corriente de aire descendente asociada a algunas borrascas.

Todo Portugal, salvo el distrito de Bragança, en el noreste, y el archipiélago de las Azores, está este martes bajo aviso por precipitaciones y tormentas eléctricas. En el territorio peninsular, 17 distritos tienen aviso amarillo, el nivel más bajo de tres, además de avisos por fuerte oleaje en las zonas costeras.

Madeira se encuentra bajo aviso rojo por lluvias y naranja por viento fuerte. Para este miércoles se prevé que el territorio peninsular pase a aviso naranja por precipitaciones.

Durante la situación de alerta se cerrarán los centros educativos y los servicios públicos no esenciales, se suspenderán los eventos al aire libre y se prohibirá temporalmente circular o permanecer en parques, jardines, bosques y otras zonas arboladas identificadas por las autoridades como de riesgo por caída de árboles o ramas.

También se activarán los Centros de Coordinación Operativa y las comisiones de protección civil competentes en cada territorio, que evaluarán si es necesario poner en marcha los planes de emergencia correspondientes.

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