Presidente de Paraguay dice que recuperación de recursos pensionales "tendrá prioridad"

"Completamos el pago a casi el 95 % de los ahorristas. El remanente será abonado hasta mañana, conforme a la ley del Congreso", publicó en sus redes sociales Alliana, quien el pasado viernes juró al cargo en medio de la crisis de Ueno, que derivó en la destitución del ahora exmandatario Santiago Peña, acusado de nexos con el banco.

La caída de Ueno ha generado preocupación por la recuperación de unos 800 millones de dólares de instituciones públicas depositados en sus arcas, entre ellos los de cinco cajas pensionales.

Una de las afectadas es el Instituto de Previsión Social (IPS), que administra el sistema de salud y los aportes de jubilación de la mayoría de los trabajadores del país.

Según Alliana, se pagó ya a 1.740.000 ahorristas, el "equivalente a 330 millones de dólares del Fondo de Garantía de Depósitos" (FGD).

En ese contexto, y al dirigirse a los "aportantes y jubilados del sector público", el gobernante aseguró que "la recuperación de los recursos previsionales tendrá prioridad".

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Este Fondo, que se activó tras la apertura del proceso de resolución de Ueno, cubre hasta 75 salarios mínimos o unos 228.300.000 guaraníes (unos 38.622 dólares actuales) "por persona física o jurídica", según ha explicado el Banco Central del Paraguay (BCP).

Pero una ley aprobada el miércoles de la semana pasada por el Congreso para agilizar la devolución de los recursos a miles de clientes en el intervenido banco estableció en hasta 40 salarios mínimos (equivalente a unos 121,7 millones de guaraníes o cerca de 19.787–20.353 dólares) el monto máximo del anticipo para la devolución de los recursos.

La norma fijó entre un mínimo de 24 horas y hasta cinco días después de la entrada en vigor de la norma, es decir, este miércoles 11 de noviembre, el plazo para hacer las devoluciones.

No se ha precisado qué ocurrirá con los clientes cuyos montos superen ese tope.

Ueno bank cifra, según su web, en unos 2,94 millones sus clientes en este país de 6,1 millones de habitantes.

Este lunes, José Maciel, el titular del FGD -la entidad que administra esos recursos-, explicó en una conferencia de prensa que los desembolsos se han hecho por tramos.

Un primer grupo abarcó cuentas con entre 1 y 10 millones de guaraníes (unos 1.601,32 dólares).

La segunda tanda partió desde 10 millones de guaraníes hasta los 40 salarios.