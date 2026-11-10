Primer ministro de Portugal alerta de "horas difíciles" ante llegada de borrasca Charles

"Estamos enfrentando un aumento de las precipitaciones y también de la velocidad del viento, una situación que se va a agravar y es previsible que mañana pasemos unas horas difíciles debido al cambio repentino de las condiciones meteorológicas, un fenómeno que ya vivimos a principios de este año, hace precisamente unos nueve meses", avisó Montenegro en declaraciones a la prensa tras una reunión con la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC).

Por eso, pidió "prudencia" y seguir las recomendaciones del Ejecutivo, que activó la situación de alerta desde las 00.00 hora local (misma hora GMT) hasta las 23.59 de este miércoles 11 de noviembre.

En este sentido, pidió que, en la medida de lo posible, se recurra al teletrabajo y "reducir al mínimo indispensable" los desplazamientos.

"No se trata de asustar a nadie, sino de adoptar una actitud responsable para poder reducir al máximo los efectos y los riesgos a los que nos enfrentaremos", añadió el primer ministro luso.

El Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) anticipa para este miércoles períodos de lluvia o chubascos intensos acompañados de viento fuerte, con rachas que podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora y superar los 150 si se produce el fenómeno conocido como 'sting jet', una corriente de aire descendente asociada a algunas borrascas.

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Todo Portugal, salvo el distrito de Bragança, en el noreste, y el archipiélago de las Azores, está este martes bajo aviso por precipitaciones y tormentas eléctricas. En el territorio peninsular, 17 distritos tienen aviso amarillo, el nivel más bajo de tres, además de avisos por fuerte oleaje en las zonas costeras.

Madeira se encuentra bajo aviso rojo por lluvias y naranja por viento fuerte. Para este miércoles se prevé que el territorio peninsular pase a aviso naranja por precipitaciones.

Durante la situación de alerta se cerrarán los centros educativos y los servicios públicos no esenciales, se suspenderán los eventos al aire libre y se prohibirá temporalmente circular o permanecer en parques, jardines, bosques y otras zonas arboladas identificadas por las autoridades como de riesgo por caída de árboles o ramas.

También se activarán los Centros de Coordinación Operativa y las comisiones de protección civil competentes en cada territorio, que evaluarán si es necesario poner en marcha los planes de emergencia correspondientes.