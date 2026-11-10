ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
10 de noviembre de 2026 - 15:20

Primer ministro de Portugal alerta de "horas difíciles" ante llegada de borrasca Charles

Imagen sin descripción

Lisboa, 10 nov (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, alertó este martes de que el país va a enfrentar "horas difíciles" con la llegada de la borrasca Charles, que dejará lluvias y vientos fuertes, y pidió a la población "no subestimar ni menospreciar" el peligro y riesgo asociado a este fenómeno meteorológico.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Estamos enfrentando un aumento de las precipitaciones y también de la velocidad del viento, una situación que se va a agravar y es previsible que mañana pasemos unas horas difíciles debido al cambio repentino de las condiciones meteorológicas, un fenómeno que ya vivimos a principios de este año, hace precisamente unos nueve meses", avisó Montenegro en declaraciones a la prensa tras una reunión con la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC).

Por eso, pidió "prudencia" y seguir las recomendaciones del Ejecutivo, que activó la situación de alerta desde las 00.00 hora local (misma hora GMT) hasta las 23.59 de este miércoles 11 de noviembre.

En este sentido, pidió que, en la medida de lo posible, se recurra al teletrabajo y "reducir al mínimo indispensable" los desplazamientos.

"No se trata de asustar a nadie, sino de adoptar una actitud responsable para poder reducir al máximo los efectos y los riesgos a los que nos enfrentaremos", añadió el primer ministro luso.

El Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) anticipa para este miércoles períodos de lluvia o chubascos intensos acompañados de viento fuerte, con rachas que podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora y superar los 150 si se produce el fenómeno conocido como 'sting jet', una corriente de aire descendente asociada a algunas borrascas.

Todo Portugal, salvo el distrito de Bragança, en el noreste, y el archipiélago de las Azores, está este martes bajo aviso por precipitaciones y tormentas eléctricas. En el territorio peninsular, 17 distritos tienen aviso amarillo, el nivel más bajo de tres, además de avisos por fuerte oleaje en las zonas costeras.

Madeira se encuentra bajo aviso rojo por lluvias y naranja por viento fuerte. Para este miércoles se prevé que el territorio peninsular pase a aviso naranja por precipitaciones.

Durante la situación de alerta se cerrarán los centros educativos y los servicios públicos no esenciales, se suspenderán los eventos al aire libre y se prohibirá temporalmente circular o permanecer en parques, jardines, bosques y otras zonas arboladas identificadas por las autoridades como de riesgo por caída de árboles o ramas.

También se activarán los Centros de Coordinación Operativa y las comisiones de protección civil competentes en cada territorio, que evaluarán si es necesario poner en marcha los planes de emergencia correspondientes.

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: ¿cómo se recuperarán los CDA y fondos mutuos?
Ver más
04
Policiales
Todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
05
Economía
Ueno Bank: Celeste se desmarca de su “hijastro” expresidente de Ueno Seguros
Ver más

Te puede interesar