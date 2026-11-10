Prohíben el uso de pirotecnia de alto impacto sonoro en la capital de Ecuador

En un comunicado, con el que se anticipó a la llegada de las celebraciones navideñas y de fin de año, puntualizó que está "prohibido fabricar, comercializar y utilizar pirotecnia de alto impacto sonoro".

El incumplimiento de esta disposición puede acarrear multas de hasta cinco salarios básicos unificados (unos 2.410 dólares en total), de acuerdo con la ordenanza aprobada en mayo pasado.

En caso de reincidencia, la multa se duplica. Además, los productos comercializados sin licencia serán retirados.

La normativa busca proteger la salud pública, el ambiente y el bienestar animal, así como a los grupos vulnerables y con condiciones neurodivergentes como personas autistas, quienes pueden experimentar afectaciones ante los fuertes estallidos y detonaciones, explicó el Ayuntamiento.

Agregó que el ruido intenso también provoca sobresaltos y alteraciones en los animales domésticos y silvestres, mientras que los gases y residuos generados por estos productos contribuyen a la contaminación ambiental.

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Entre los artículos prohibidos constan bombas de estruendo, camaretas, cañones pirotécnicos, cohetes con carga sonora, foguetas, misileras, morteros, petardos, truenos, tumbacasas, voladores y otros productos que generen detonaciones o efectos acústicos intensos.

La ordenanza permite la fabricación y comercialización de pirotecnia de bajo impacto sonoro, que produce principalmente efectos visuales y no genera estallidos violentos. En esta categoría se incluyen la pirotecnia fría y los artificios que producen únicamente efectos lumínicos.

Está prohibida la venta en el trabajo autónomo y comercio minorista. Su comercialización debe realizarse exclusivamente en establecimientos autorizados que cuenten con la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE).

El control está a cargo de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y el Cuerpo de Bomberos de Quito, que coordinan operativos de inspección y vigilancia, con especial atención a las festividades de fin de año.