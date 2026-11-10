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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 20:50

Republicanos bloquean juicio político a secretario de Defensa en el Congreso de EE.UU.

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Washington, 10 nov (EFE).- La mayoría republicana de la Cámara de Representantes de Estados Unidos bloqueó este martes un intento de juicio político contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, por actuaciones como la guerra en Irán y la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Por EFE
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Por 211 votos frente a 204, la Cámara decidió remitir la iniciativa al Comité Judicial, lo que en la práctica reduce sus posibilidades de prosperar.

La medida fue impulsada por el republicano Thomas Massie, representante de Kentucky y crítico de Donald Trump, quien fue el único legislador de su partido que se opuso a enviarla al comité.

El Comité Judicial está presidido por el republicano Jim Jordan, aliado de Trump y recién nombrado líder de la minoría republicana, por lo que se prevé que la iniciativa quede estancada.

La decisión evita que los republicanos tengan que pronunciarse en el pleno sobre los ocho cargos presentados por Massie contra Hegseth, como haber iniciado la guerra en Irán, ordenado la captura de Maduro y destruido decenas de lanchas en el Caribe sin autorización previa del Congreso.

"¡El intento de los demócratas de destituir al secretario de Guerra Pete Hegseth ha fracasado estrepitosamente! Todos los republicanos, excepto Thomas Massie, un gran perdedor, votaron a favor de Pete", celebró el presidente Donald Trump en sus redes sociales tras conocer el resultado.

Massie, abiertamente enfrentado a Trump, perdió las primarias de su partido en mayo, por lo que no pudo concurrir a las elecciones de medio mandato de la semana pasada y no formará parte del nuevo Congreso, que se constituirá en enero.

Sin embargo, la nueva Cámara de Representantes, en la que los demócratas contarán con una amplia mayoría de más de 250 escaños, podría impulsar otro proceso de juicio político contra Hegseth.

Su eventual destitución sigue siendo improbable, ya que requeriría el respaldo de dos tercios del Senado, una mayoría de la que no dispone la oposición demócrata.

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