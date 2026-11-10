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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 14:20

Republicanos del Congreso concluyen que Trump no estuvo implicado en red sexual de Epstein

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Washington, 10 nov (EFE).- Los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. publicaron este martes el informe que pone fin a la investigación sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein y concluyen que el presidente Donald Trump no estuvo implicado en ninguna de sus tramas.

Por EFE
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El informe, de 136 páginas y tras 15 meses de investigación, asegura que "los demócratas del Comité de Supervisión concentraron sus esfuerzos de investigación en el presidente Trump en lugar de en las fallas institucionales más amplias y de décadas de duración que permitieron los abusos de Epstein y privaron a las víctimas de una justicia rápida".

"Epstein actuó con impunidad, protegido y amparado por poderosas conexiones y un sistema de justicia que falló repetidamente a sus víctimas", afirmó en un comunicado el presidente del Comité de Supervisión, James Comer.

El informe republicano reconoce que los abusos de Epstein se prolongaron durante años por los errores de las fuerzas del orden y los fiscales federales y afirman también que el Departamento de Justicia no logró "comunicar adecuadamente" la publicación de los archivos.

La conclusión republicana choca con la intención de los demócratas de continuar la investigación en el nuevo Congreso que tomará posesión enero y en el que tendrán mayoría.

Congresistas demócratas publicaron el pasado 26 de octubre un informe en el que pedían un fiscal especial para investigar los posibles vínculos de Trump con Epstein.

El documento de los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, de más de 50 páginas, alega que Trump fue "participante activo en los abusos de Jeffrey Epstein contra mujeres jóvenes a mediados y finales de la década de 1990".

El informe, titulado 'El caso contra Donald Trump que surge de los archivos de Epstein y los esfuerzos desesperados del Departamento de Justicia por encubrirlo', incluye el nombre de cinco mujeres que han acusado al mandatario "de violarlas o agredirlas sexualmente" en compañía del delincuente sexual fallecido.

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