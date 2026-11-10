Rubio dice que la presión sobre Irán hace innecesaria grandes campañas de combate

"El sufrimiento económico que Irán y su régimen están padeciendo actualmente es extraordinario y crece día a día, igual que las sanciones empeoran con el tiempo y se vuelven más dolorosas", subrayó Rubio en declaraciones a la prensa en París, donde participó en una reunión de los ministros de Exteriores del G7.

Según su análisis, el régimen de Teherán no sólo se encuentra "en ruinas" sino que "está llegando a su fin" y avisó de que la presión económica "va a ir todavía a peor".

Explicó que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha consultado con líderes de Oriente Medio y de todo el mundo y, de acuerdo con la información que ha recibido queda claro que "en este momento no hay necesidad de grandes operaciones de combate" porque la campaña económica está surtiendo efecto.

El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que la acción conjunta del departamento de Defensa y del Tesoro para bloquear las exportaciones de petróleo iraní va "muy bien".

Señaló que Irán querría un acuerdo, pero las condiciones que está poniendo son "absurdas" y hasta ahora "no han sido serias" pero espera que "las realidades económicas traspasen el escudo incluso de los lunáticos más radicales."

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"Estados Unidos siempre está preparado. Si hay un acuerdo real posible, estamos abiertos", añadió.

El relato de Rubio significa que el dispositivo de sanciones y de aislamiento del régimen de Teherán al estar dando sus frutos ofrece un margen de maniobra a Estados Unidos, que no está atrapado entre la alternativa de ceder a sus reivindicaciones para alcanzar una salida negociada o desencadenar una nueva escalada bélica.

La guerra de Oriente Medio fue uno de los asuntos principales en la reunión ministerial del G7 en París y el anfitrión de la reunión, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, admitió tras las conversaciones mantenidas que el riesgo de una reanudación de los bombardeos y de una escalada "no está descartado completamente".

En paralelo al encuentro del G7, Barrot organizó un encuentro con los jefes de la diplomacia de Alemania, Reino Unido, Italia, Arabia Saudí y Catar, aprovechando que este último había propuesto contarles las conversaciones que mantuvo el lunes en Washington con Donald Trump.

Tras esa entrevista en Washington, Trump había afirmado que la guerra con Irán está "prácticamente terminada en el plano militar" porque el régimen iraní está "en el plano militar prácticamente acabado", aunque advirtió de que Estados Unidos está preparado para volver a atacar.