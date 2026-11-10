Rueda dice que el reto de los centros gallegos en el exterior es mantenerse y renovarse

"El resto es seguir manteniéndose y eso significa un cambio generacional, especialmente en los órganos directivos", afirmó el presidente autonómico en declaraciones a la prensa en Río de Janeiro.

Rueda inició este martes una visita de dos días a Brasil para presidir el miércoles el XIV Pleno del Consejo de Comunidades Gallegas, el órgano que reúne cada tres años a los representantes de la colectividad gallega en el exterior.

Según el presidente de la Xunta, el reto de esas organizaciones y centros también es adaptarse a los nuevos tiempos, pero sin perder su esencia, que es lo que les ha permitido mantenerse vivas después de decenas de años de existencia y hasta de un siglo en algunos casos.

"Los centros gallegos siguen existiendo y teniendo vida gracias a que se adaptaron a las circunstancias de cada país en los que fueron creados", aseguró tras participar en la ceremonia de clausura de la XIII reunión de la Comisión Delegada del Consejo de Comunidades Gallegas, un órgano ejecutivo menor.

El presidente de la Xunta dijo que, para seguir sobreviviendo, los órganos gallegos en el exterior también tienen que seguir manteniendo un contacto estrecho con Galicia y aprovechando las oportunidades que Galicia les ofrece.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rueda citó las "exitosas" iniciativas de la Xunta para permitir que los gallegos y sus descendientes puedan regresar a Galicia cuando lo deseen para iniciar una nueva vida.

"Esa estrategia es una de las mejores muestras de cómo se mantiene esa galleguidad desde el punto de vista práctico", dijo.

Rueda dijo que decidió visitar Brasil para encontrarse con los representantes de las comunidades gallegas en todo el mundo y agradecerles por mantener la identidad de Galicia con tanta fuerza en el exterior.

"Ellos son una parte nuestra en cualquier lugar. Siempre hay muchos gallegos en muchos países. Están muy bien integrados en sus países, pero tenemos que tener en cuenta que también son gallegos y que esta reunión sirve para debatir cómo podemos seguir colaborando con ellos y aumentando la presencia gallega en el mundo", dijo.

La reunión del pleno del Consejo de Comunidades Gallegas en Río de Janeiro constituye la cuarta en que este organismo se cita fuera de Galicia, tras las citas celebradas en Buenos Aires en 2003, en Montevideo en 2009 y en La Habana en 2016.