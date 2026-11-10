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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 12:15

Rusia condena en ausencia a 13,5 años de cárcel a español que combatió en filas ucranianas

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Moscú, 10 nov (EFE).- El Tribunal Supremo de la región ucraniana de Donetsk, anexionada por Rusia en 2022, condenó en ausencia este martes al ciudadano español Víctor Martín Nieto a 13,5 años de cárcel por combatir como mercenario en el ejército de Ucrania.

Por EFE
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"Nieto llegó a Ucrania durante la primavera de 2022 para recibir entrenamiento militar en una base de la Legión Internacional, donde se le proporcionaron armas de fuego, munición y equipo militar", señaló la Fiscalía General rusa en un comunicado.

Según la nota, posteriormente el español se marchó de Ucrania para regresar al país un año después con el fin de participar en operaciones militares contra las fuerzas rusas.

El combatiente español estuvo en el frente hasta noviembre de 2023, según las autoridades rusas, que cifraron en 700.000 rublos (unos 8.500 dólares) la recompensa recibida presuntamente por Martín Nieto por sus servicios.

El español también fue declarado por Rusia en busca y captura por participar como mercenario en un conflicto armado.

En febrero pasado un tribunal de Donetsk condenó en ausencia a 14 años de prisión a otro español, Alberto Arroba Mordillo, por combatir como mercenario en el bando ucraniano.

Rusia ha abierto múltiples procesos contra extranjeros, entre ellos varios ciudadanos de países europeos, a los que acusa de participar en la guerra de Ucrania como mercenarios.

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