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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 08:45

Senegal desplaza a Mali como primer país de origen de migrantes de Ruta Canaria (España)

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Las Palmas de Gran Canaria (España), 10 nov (EFE).- Uno de cada cinco inmigrantes que han llegado este año en pateras o cayucos (embarcaciones precarias) a las españolas Islas Canarias (océano Atlántico) procede de Senegal, mientras que los refugiados malienses, que durante meses fueron mayoría, caen al cuarto lugar.

Por EFE
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El Ministerio del Interior de España no publica detalles sobre los países de origen de los inmigrantes rescatados en sus costas en el balance de llegadas que difunde cada quince días, pero sí comparte esa información con la Agencia Europea de Fronteras (Frontex).

En el "mapa migratorio" que este organismo europeo difunde en abierto a través de su web, se puede comprobar que hasta el 31 de octubre habían llegado a Canarias en pateras o cayucos 12.337 personas (a 10 de noviembre, la cifra real se aproxima ya a 20.000).

De los rescatados en los diez primeros meses del año en la Ruta Canaria, hay 3.938 inmigrantes de origen desconocido o en duda.

Entre los ya filiados, la nacionalidad mayoritaria de quienes arriesgan la vida en la Ruta Atlántica en este momento es la senegalesa, con 2.389 personas (19,37 %); seguida de la marroquí, con 1.824 (14,78 %); la gambiana, con 1.358 (11,00 %); y la maliense, con 1.116 (9,04 %).

En el caso de Mali, los datos de Frontex reflejan otro fenómeno: si hasta ahora los refugiados de ese país recurrían preferentemente la Ruta Canaria para intentar llegar a Europa, en este año ya son más los malienses que han llegado a España en patera a través del estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán (1.231 frente a 1.116).

De hecho, en el caso del Mediterráneo Occidental (como llama Frontex a esa ruta), Mali ya es el tercer país de origen de los inmigrantes que cruzan a Europa, tras Argelia y Marruecos.

Los datos recogidos por Frontex concuerdan con algo que ya se apreciaba desde principios de verano en el muelle de La Restinga (El Hierro): el punto mayoritario de partida de los cayucos que declaran sus ocupantes ya no es Gambia, Guinea ni Mauritania, sino Senegal.

La semana pasada, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, viajó a Dakar para reforzar la cooperación con el Gobierno senegalés y pedirle un mayor control de las salidas de cayucos.

Este mismo martes, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aprovechó su viaje a Madrid para asistir de forma extraordinaria a la Comisión Interministerial de Inmigración para entrevistarse con el embajador de Senegal en España, Ibrahim Al Khalil Seck.

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