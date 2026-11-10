Sheinbaum lamenta muerte del investigador mexicano Boris Graizbord, quien fue su maestro

"Lamento profundamente el fallecimiento de mi maestro Boris Graizbord, un hombre comprometido con el desarrollo sustentable", expresó la mandataria en un mensaje en la red social X.

Sheinbaum destacó que "su pasión, visión y generosidad" contribuyeron a formar generaciones y aseguró que sus enseñanzas permanecen entre quienes tuvieron "la fortuna de aprender de él".

Además, la mandataria mexicana envió sus condolencias a la familia del académico, así como a sus colegas, amigos y a las personas que formaron parte de LEAD-México, un programa de formación de líderes en medioambiente y desarrollo sustentable.

Graizbord fue profesor-investigador del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales de El Colegio de México. Desde 1995, coordinó el Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente (LEAD-México).

Entre 1977 y 2011, también fue profesor de Urbanismo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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A lo largo de su trayectoria, Graizbord recibió el reconocimiento de Investigador Nacional Emérito, una de las principales distinciones académicas del país.

Sheinbaum fue alumna de la quinta generación (1996-1998) del programa LEAD-México, según informó el Colegio de México.