ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
10 de noviembre de 2026 - 12:50

Sheinbaum viaja a China con los ministros de Exteriores, Economía, Medioambiente y Ciencia

Imagen sin descripción

Ciudad de México, 10 nov (EFE).- Los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores, Economía, Ciencia y Medio Ambiente formarán parte de la delegación oficial que acompañará a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China, informó este martes la mandataria.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum detalló los nombres clave de su gabinete que viajarán a la ciudad de Shenzhen, donde sostendrá una reunión bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco del foro.

"Va el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Economía, va la secretaria de Semarnat, Alicia Bárcena, y va la secretaria de Ciencia también, Rosaura Ruiz", confirmó la gobernante al ser consultada sobre la comitiva que la secundará en su primer viaje oficial a territorio chino desde que asumió el cargo en octubre de 2024.

La comitiva mexicana estará integrada por Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores; Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía; Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades TEcnología e Innovación; y Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La presencia de los secretarios responde a los ejes centrales de la agenda en Shenzhen, marcados por el comercio, la transición ecológica y el desarrollo tecnológico, en un contexto en el que México se prepara para asumir la presidencia y organización de la cumbre de la APEC en 2028.

El viaje adquiere además relevancia en materia exterior por la coincidencia del foro con el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como por el interés expresado por Sheinbaum de entablar un encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, si asiste a la cita.

El encuentro entre Sheinbaum y Xi Jinping se producirá en un contexto de tensiones comerciales, después de que México aprobara en diciembre de 2025 incrementos arancelarios de hasta el 50 % a diversos productos procedentes de países con los que no tiene tratados de libre comercio, entre ellos el gigante asiático.

La presidenta mexicana ha defendido la relación con Pekín, aunque subrayó que el comercio de México está principalmente integrado con Estados Unidos y Canadá, sus socios en el tratado comercial de Norteamérica (T-MEC), sometido este año a revisión.

Sheinbaum partirá hacia el continente asiático el domingo 15 de noviembre y tiene previsto retornar a la capital el 20 de noviembre para encabezar el desfile oficial de la Revolución mexicana, lapso en el que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, asumirá las conferencias matutinas en Palacio Nacional.

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más
03
Policiales
Todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: Celeste se desmarca de su “hijastro” expresidente de Ueno Seguros
Ver más
05
Economía
Ueno Bank: ¿cómo se recuperarán los CDA y fondos mutuos?
Ver más

Te puede interesar