Sheinbaum viaja a China con los ministros de Exteriores, Economía, Medioambiente y Ciencia

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum detalló los nombres clave de su gabinete que viajarán a la ciudad de Shenzhen, donde sostendrá una reunión bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco del foro.

"Va el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Economía, va la secretaria de Semarnat, Alicia Bárcena, y va la secretaria de Ciencia también, Rosaura Ruiz", confirmó la gobernante al ser consultada sobre la comitiva que la secundará en su primer viaje oficial a territorio chino desde que asumió el cargo en octubre de 2024.

La comitiva mexicana estará integrada por Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores; Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía; Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades TEcnología e Innovación; y Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La presencia de los secretarios responde a los ejes centrales de la agenda en Shenzhen, marcados por el comercio, la transición ecológica y el desarrollo tecnológico, en un contexto en el que México se prepara para asumir la presidencia y organización de la cumbre de la APEC en 2028.

El viaje adquiere además relevancia en materia exterior por la coincidencia del foro con el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como por el interés expresado por Sheinbaum de entablar un encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, si asiste a la cita.

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El encuentro entre Sheinbaum y Xi Jinping se producirá en un contexto de tensiones comerciales, después de que México aprobara en diciembre de 2025 incrementos arancelarios de hasta el 50 % a diversos productos procedentes de países con los que no tiene tratados de libre comercio, entre ellos el gigante asiático.

La presidenta mexicana ha defendido la relación con Pekín, aunque subrayó que el comercio de México está principalmente integrado con Estados Unidos y Canadá, sus socios en el tratado comercial de Norteamérica (T-MEC), sometido este año a revisión.

Sheinbaum partirá hacia el continente asiático el domingo 15 de noviembre y tiene previsto retornar a la capital el 20 de noviembre para encabezar el desfile oficial de la Revolución mexicana, lapso en el que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, asumirá las conferencias matutinas en Palacio Nacional.