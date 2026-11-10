Simpatizantes del Likud llaman "jefes del terror" a partidos árabes que llegan a la Knéset

"¡No se les debería permitir estar en la Knéset en absoluto!", gritó por un megáfono uno de los oradores, que acusó a las formaciones árabes de no ser "más que jefes del terror".

"Prohibida la entrada a terroristas", rezaba uno de los carteles, en inglés, mientras que otros afirmaban que "la vía árabe de la democracia" es "la corrupción y la intimidación" o calificaban el Parlamento de "Knéset de Palestina".

"¡No al Estado palestino, no a Eisenkot, no a los árabes! ¡Mentirosos, estafadores, tramposos, habéis engañado al público!", arengó un manifestante con un megáfono, en referencia al líder opositor Gadi Eisenkot, que recibió el domingo el encargo de formar Gobierno con el apoyo de los partidos árabes.

"Lo que quiere hacer Eisenkot es asociarse con los árabes y hacer aquí un Estado palestino", clamó otro asistente, que llamó a seguir manifestándose y a acudir a las casas de los diputados para impedir un Gobierno que se apoye en "partidarios del terrorismo".

"Hemos tenido unas elecciones corruptas, y el resultado no es un ejemplo de democracia. Necesitamos repetir las elecciones, sin corrupción, sin intimidación", dijo a EFE Benjamín, otro de los presentes.

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Los manifestantes, muchos envueltos en banderas israelíes y con banderas del Likud, portaban también imágenes de Netanyahu con el lema 'muchos políticos, un solo líder', en medio de un fuerte dispositivo policial y militar que rodeaba el Parlamento.

A una manzana, otra concentración de simpatizantes de Los Demócratas, el partido centroizquierdista liderado por el ex jefe del Ejército Yair Golán, defendía el resultado electoral.

Según explicó a EFE un asistente a esta segunda protesta, el "bloque demócrata" aguantó cuatro años un Gobierno que no le gustaba, y ahora la mayoría de los diputados respalda el cambio, algo que el bloque de Netanyahu debe respetar dejando de cuestionar la validez de unas elecciones sobre las que, recalcó, no hay pruebas de irregularidades.

Los 120 diputados de la 26ª Knéset juraron sus cargos este martes en una sesión presidida por el jefe del Estado, Isaac Herzog, en la que la oposición presentó una petición firmada por más de 61 diputados para destituir al presidente de la Cámara, Amir Ohana, del Likud.

Eisenkot obtuvo en las consultas el respaldo de 67 diputados, incluidos los 19 de las dos formaciones árabes, la Lista Conjunta y Raam, y dispone de 28 días, prorrogables otros 14, para formar una coalición.