Singapur retiene al 'crucero eterno', que suspendió su viaje por el alza del combustible

Según indica la página web de los tribunales de Singapur, el Odyssey está "actualmente bajo arresto" en el Fondeadero de Propósito General de Changi, una zona de estacionamiento en el mar donde los barcos se detienen de manera temporal para realizar diferente tipo de trámites.

La embarcación, retenida desde el domingo por la mañana, "ha sido embargada en virtud de una orden judicial", indica en un comunicado la Autoridad Marítima y Portuaria (MPA, por sus siglas en inglés), recogido por el medio local Channel News Asia, que no ofreció más detalles sobre los motivos.

El diario singapurense The Straits Times apunta que se prevé que se deba a una disputa financiera, e indica que la firma de abogados Helmsman LLC aparece en registros judiciales como la parte solicitante del arresto, sin que quede claro a quién representa.

El mismo artículo alude a otro del medio estadounidense CBS que señala que la parte denunciante es "posiblemente un proveedor de combustible" al que Villa Vie debería aproximadamente 500.000 dólares, si bien no hay confirmación oficial al respecto.

El navío zarpó el pasado miércoles desde la ciudad costera camboyana de Sihanoukville, donde se apearon sus más de 200 pasajeros, con unos 50 tripulantes a bordo. Se desconoce si estos trabajadores continúan dentro del barco retenido en Changi, aunque la televisión singapurense reportó que "la tripulación se encuentra bien".

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Tras más de 750 días en el mar, la empresa propietaria del buque, Villa Vie Residences, con sede en Florida, anunció a finales de octubre la suspensión de sus operaciones por el encarecimiento del combustible a raíz de la guerra de Irán y obligó a sus 203 pasajeros a desembarcar en Sihanoukville.

El Odyssey había zarpado de Belfast, en Irlanda del Norte, el 3 de octubre de 2024 para iniciar una ruta que incluía 147 países y más de 100 islas. En el crucero, muchos de los pasajeros vivían de forma permanente tras haber comprado derechos prolongados sobre sus cabinas para acceder al "modelo de vida global en el mar" de la empresa.