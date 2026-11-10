Socialdemócrata Schwesig acuerda tripartito de izquierdas para gobernar en noreste alemán

"Fueron negociaciones intensivas hasta tarde en la noche", dijo en una rueda de prensa en Schwerin (noreste).

Su reelección como primera ministra por parte del Parlamento regional deberá tener lugar el próximo lunes, mientras que está previsto que la firma del acuerdo se produzca el sábado después de que sea aprobado por los organismos competentes en los tres partidos, lo que se considera cuestión de forma.

En las elecciones regionales del 20 de septiembre, el Partido Socialdemócrata (SPD) ocupó el segundo lugar con el 35,5 % de los votos por detrás de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que ganó con el 38, 2 %. La Izquierda obtuvo un 6,5 % y Los Verdes un 5,7 %.

Durante la última legislatura, Schwesig gobernó en coalición con La Izquierda, pero los resultados del 20 de septiembre la obligaron a sumar a Los Verdes a la Alianza.

La AfD será el único grupo parlamentario en la oposición, puesto que la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido del canciller Friedrich Merz, se quedó por debajo del umbral del 5,0 % y por lo tanto no logró escaños.

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Las negociaciones de coalición entre los tres partidos tomaron cerca de cuatro semanas y fueron encabezadas por Schwesig, de parte del SPD, Hennis Herbst, de parte de La Izquierda, y Claudia Müller, de Los Verdes.

El proceso negociador se realizó sin que hubiese grandes debates, a diferencia de lo que ocurre en la ciudad-estado de Berlín, donde los mismos tres partidos buscan un acuerdo para gobernar.

Una diferencia central entre los casos es que en Berlín La Izquierda fue el partido más votado y una coalición abriría el camino para que su candidata Elif Eralp sea elegida como alcaldesa gobernadora. A ello se agregan particularidades de la capital, donde parte de La Izquierda está bajo sospecha de tener contactos con grupos propalestinos cercanos a Hamás y con personas de clanes criminales árabes.

Además, en Berlín existe también la alternativa de otro tripartito encabezado por la CDU y con el SPD y Los Verdes como socios.

El actual ministro de Defensa, Boris Pistorius, el exministro de Sanidad Karl Lauterbach, la exalcaldesa de Berlín Franziska Giffey y el ministro de Exteriores y expresidente del SPD Sigmar Gabriel se han sumado a una carta abierta firmada por más de mil militantes socialdemócratas que rechazan una coalición del partido con La Izquierda en Berlín.