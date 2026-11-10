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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 00:35

Softbank se dispara en bolsa un 14,56 % a la media sesión antes de publicar sus resultados

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Tokio, 10 nov (EFE).- El gigante de las telecomunicaciones y la inversión Softbank se disparaba un 14,56 % a la media sesión de este martes en la Bolsa de Tokio, horas antes de publicar sus resultados financieros relativos al segundo trimestre del presente año fiscal, impulsado por el cierre en verde de Wall Street la víspera.

Por EFE
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Unas tres horas después de la apertura del parqué tokiota, las acciones del grupo de telecomunicaciones e inversión nipón subían hasta situarse en los 3.895 yenes por unidad, tras seis días de pérdidas consecutivos debido al aumento de sus riesgos crediticios y a una corrección global en el sector relacionado con la inteligencia artificial (IA).

Este ascenso supera con creces la tendencia del Nikkei, el principal índice de la Bolsa de Tokio, que a la media sesión recuperaba un 2,89 %.

El alza del grupo Softbank, que ha apostado fuerte por la IA y cuyas inversiones en la matriz de ChatGPT ascienden a unos 57.050 millones de euros, tiene lugar horas antes de que publiquen este martes sus resultados del segundo trimestre.

En el primer trimestre del año fiscal en curso reportó un beneficio neto de 347.330 millones de yenes (unos 1.900 millones de euros), un 17,7 % menos interanual. No obstante, SoftBank cuadriplicó su beneficio neto hasta 5 billones de yenes (unos 27.045 millones de euros) en su ejercicio fiscal de 2025, cerrado el pasado marzo, respecto al periodo anterior.

A finales del pasado septiembre, el grupo anunció una emisión de deuda suplementaria por valor de 1,76 billones de yenes (unos 9.800 millones de euros) para financiar sus inversiones multimillonarias en la estadounidense OpenAI.

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