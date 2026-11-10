Suben a 303 los millones destinados para sarcófago de Chernóbil, anuncia Gobierno francés

"Se trata de una clara demostración del compromiso de la comunidad internacional con la seguridad nuclear y de su solidaridad con Ucrania", señaló en un comunicado el Ministerio de Economía de Francia, un día después de organizar en París una conferencia internacional de colecta de fondos para el sarcófago, en el marco del encuentro de ministros de Exteriores del G7.

En la conferencia del lunes, la presidenta del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) -gestor del fondo para el sarcófago-, Odile Renaud-Basso, había confirmado 278 millones de euros de compromisos financieros. La ejecutiva francesa adelantó que una próxima conferencia de recaudación se celebrará en Tallin, capital de Estonia.

Sin entrar en detalles, el Gobierno francés indicó que la reunión del lunes sirvió para acoger a "nuevos donantes no miembros del G7 ni de la Unión Europea, lo que permitió ampliar la coalición que había hecho posible el arco de confinamiento inicial".

Asimismo, se indicó que Grecia, Moldavia y los Países Bajos podrían anunciar "compromisos en los próximos meses".

Los 303 millones comprometidos para el nuevo sarcófago aún están lejos de los 500 necesarios, que, según el ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, deberían lograrse hasta la primavera de 2027.

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El país que lidera los compromisos de donación es Estados Unidos, que el pasado abril anunció que aportaría unos 86 millones de euros; seguido por los 75 de la Comisión Europea (CE), 50 millones Alemania, cerca de 30 Francia, 20 millones el Reino Unido, 9 millones Noruega y unos 7 millones Canadá, entre otros.

"Hacemos un llamamiento a nuestros socios a sumarse al proyecto, ya que el funcionamiento estable de la central de Chernóbil es clave para la seguridad nuclear en toda Europa", indicó en el mismo comunicado el ministro de Energía de Ucrania, Denís Shmihal.

El ministro añadió que "Rusia debe pagar la factura final del ataque contra la central de Chernóbil", por lo que se comprometió a trabajar con sus socios "para recuperar los costes de la restauración a partir de los activos rusos".

Francia, cuya presidencia del G7 acaba a final de año, se marcó como prioridad de 2026 la financiación internacional de las reparaciones necesarias para asegurar Chernóbil.

El desastre de Chernóbil, central situada junto a la frontera ucraniana con Bielorrusia, es considerado el peor jamás acaecido en una planta atómica. El 26 de abril de 1986, el edificio del reactor 4 de la central sufrió una explosión debida a un repentino aumento de potencia de la unidad durante un ejercicio de simulación.