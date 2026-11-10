ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
10 de noviembre de 2026 - 08:40

Supremo indio pide frenar emisiones vehiculares en el noviembre más contaminado desde 2020

Imagen sin descripción

Nueva Delhi, 10 nov (EFE).- La Corte Suprema de la India exigió este martes una intervención urgente para frenar las emisiones de vehículos en varias regiones del norte del país, mientras la calidad del aire en la capital, Nueva Delhi, registra su peor inicio de noviembre desde 2020.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El máximo tribunal ha ordenado a los Gobiernos de Delhi y de tres estados vecinos que informen sobre las acciones a corto y largo plazo para mitigar estas emisiones vehiculares, incluidas las adoptadas para evitar la entrada y circulación de vehículos obsoletos a las ciudades.

Asimismo, instó a estas autoridades a informar sobre los mecanismos existentes para identificar y regular los vehículos que no cumplen las normas de emisiones, exigiendo detalles sobre cómo controlan el acceso de camiones y coches provenientes de los estados vecinos.

La polución en Delhi se disparó a finales de la semana pasada en medio de las celebraciones de Diwali, un importante festival durante el cual es tradición el lanzamiento masivo de fuegos artificiales.

Ante esto, la capital activó la Fase 3 del Plan de Respuesta Graduada (GRAP III), un protocolo de emergencia oficial que restringe las obras de construcción y la circulación de los vehículos más contaminantes.

Además, las autoridades aseguran que solo se matriculan vehículos que cumplen las estrictas normas de emisiones BS-VI y que han retirado de las calles los coches de gasolina de más de 15 años y diésel de más de 10 años.

Según los datos oficiales de la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB, por sus siglas en inglés), el índice general en la capital india marcaba 300 puntos a las 15:05 hora local (09:35 GMT) del martes, situándose en la categoría de "pobre".

El portal de monitoreo independiente indio AQI.in alertó que noviembre se encamina a ser el mes con mayor contaminación en la región desde 2020.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: incautan dos lujosos autos del Grupo Vázquez que estaban siendo modificados
Ver más
02
Policiales
Todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
03
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más
04
Policiales
Allanan casa matriz de Ueno Bank: hallan dos cajas fuertes, una oculta tras una pared
Ver más
05
Política
Exasesor jurídico de Santiago Peña deja el Consejo de Itaipú Binacional
Ver más

Te puede interesar