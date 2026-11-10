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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 01:45

Taiwán afirma que China realiza ejercicios de "negación de área" en el Pacífico occidental

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Taipéi, 10 nov (EFE).- China está llevando a cabo "ejercicios de negación de área" en el Pacífico occidental, en los que participan el grupo de combate del portaaviones Liaoning y otras formaciones navales, afirmó este martes el ministro taiwanés de Defensa, Wellington Koo, en medio del aumento de la actividad militar de Pekín en la zona.

Por EFE
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En declaraciones recogidas por la agencia CNA, Koo denunció que esta "disuasión militar" de China "pretende socavar la paz y la estabilidad" del Indopacífico, al tiempo que subrayó que las autoridades taiwanesas mantienen un "control estricto" de la situación.

"Seguiremos vigilando estas actividades mediante medios conjuntos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento en coordinación con nuestros aliados y socios, y responderemos de forma adecuada", agregó el ministro sin brindar detalles adicionales al respecto.

Este tipo de ejercicios -no anunciados oficialmente por Pekín- forma parte de la estrategia de anti-acceso y negación de área (A2/AD, por sus siglas en inglés), que busca impedir o dificultar que fuerzas externas entren o actúen en una zona determinada.

Esto resulta especialmente relevante en el caso de Taiwán, que previsiblemente dependería del apoyo de EE.UU. y de otros socios ante un eventual ataque o invasión de China.

El secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, Joseph Wu, advirtió la semana pasada de que Pekín mantenía desplegados más de cien buques de su Armada y su Guardia Costera en el Pacífico occidental, concentrados sobre todo en aguas al este de la isla y en el mar de China Meridional.

Según un mapa proporcionado por el funcionario, el despliegue incluía formaciones de tres de los cinco mandos regionales del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino), que operaban el 3 de noviembre en el mar de Filipinas junto al grupo de combate del portaaviones Liaoning, el más antiguo de los tres con los que cuenta Pekín.

La Armada china, por su parte, anunció el pasado 14 de octubre el envío del Liaoning al Pacífico occidental para realizar maniobras militares, en una nueva misión de entrenamiento que, según Pekín, busca mejorar la preparación de las unidades en "condiciones de combate real" y no está dirigida contra "ningún país ni objetivo específico".

Esta movilización coincide con una intensificación de los vuelos militares chinos alrededor de Taiwán: las autoridades isleñas detectaron un total de 143 aeronaves chinas en sus inmediaciones entre el 1 y el 5 de noviembre, más de la mitad de las reportadas en todo el mes de octubre (223).

Estas actividades se desarrollan, además, en la antesala de la cumbre de APEC que se celebrará la próxima semana en la ciudad china de Shenzhen, donde está previsto que se reúnan los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump.

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