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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 13:10

Thomas Massie, el azote republicano de Trump, que impulsa el juicio político a Hegseth

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Washington, 10 nov (EFE).- El congresista republicano Thomas Massie, uno de los mayores críticos del presidente Donald Trump dentro del partido, se dispone a protagonizar una de sus últimas batallas con el mandatario al impulsar el juicio político a su secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Por EFE
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Massie, de 55 años y congresista desde 2012, llegó al Congreso en la época en que el movimiento ultraconservador Tea Party aún mantenía cierta fortaleza en su partido, antes de la llegada de los partidarios de Trump y su corriente MAGA (Hagamos Estados Unidos Grande Otra Vez).

El representante de Kentucky ha mantenido a lo largo de su carrera como legislador sonados enfrentamientos con Trump, como cuando votó en contra la ley presupuestaria y fiscal del mandatario, o por su abierta oposición a la guerra de Irán iniciada el pasado 28 de febrero.

Además, Massie encabezó la iniciativa entre los republicanos del Congreso para que se publicaran los archivos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, pese a la oposición de la Casa Blanca.

Massie presentó el lunes ante la Cámara de Representantes los cargos con los que busca someter a Pete Hegseth a un juicio político en el Congreso.

Entre otras acusaciones, le atribuye haber librado una guerra ilegal contra Irán, cometido "ejecuciones extrajudiciales" al destruir lanchas supuestamente cargadas de droga en el mar Caribe y capturado a Nicolás Maduro en Venezuela sin autorización del Congreso.

Se trata de la última ofensiva de Massie antes de que concluya la actual legislatura y el próximo 3 de enero se constituya el nuevo Congreso, surgido de las elecciones del pasado 3 de noviembre, del que ya no formará parte.

Sus enfrentamientos con Trump llevaron al presidente a respaldar a su rival, Ed Gallrein, en las primarias del pasado mayo. Gallrein se impuso y dejó a Massie fuera de la contienda electoral de noviembre.

Tras la derrota, el representante presentó una declaración de candidatura, lo que le permite recaudar fondos para presentarse a un cargo público en 2028, según los registros de la Comisión Federal Electoral, aunque él no ha confirmado nada y mantiene abierto su futuro político.

Cuando no está en Washington, Massie vive en una granja en Kentucky, prácticamente aislado de la red eléctrica en una casa alimentada por energía solar que él mismo, ingeniero de profesión, diseñó.

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