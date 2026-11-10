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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 00:30

Trump carga contra el republicano que propone juicio político al secretario de Defensa

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Washington, 9 nov (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, cargó este lunes contra el legislador republicano Thomas Massie, que impulsó un juicio político contra el secretario de Defensa rebautizado de Guerra, Pete Hegseth, ante el Congreso que retomó este lunes su agenda legislativa.

Por EFE
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"El congresista republicano derrotado Thomas Massie —un fracasado total— está intentando someter a un proceso de destitución a quien es, posiblemente, el funcionario militar más popular y exitoso del país: el secretario de Guerra, Pete Hegseth", dijo Trump en su red Truth Social.

El miembro de la Cámara de Representantes, el republicano Massie, impulsó antes de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre una votación para abrir un juicio político contra Hegseth al considerar que ha violado la Constitución como jefe del Pentágono.

En el primer día de sesiones del Congreso, tras el receso electoral, Trump arremetió contra el legislador y su iniciativa y salió en defensa del miembro del Ejecutivo: "Con las cifras de reclutamiento en su nivel MÁS ALTO DE LA HISTORIA —tras haber caído a su mínimo histórico bajo el mandato del "somnoliento" Joe Biden— y tras haber logrado DOS VICTORIAS (en Venezuela e Irán), Pete Hegseth merece ser elogiado, no destituido. ¡Congreso, defiendan a Pete!", declaró en su red social.

Los demócratas respaldan la iniciativa y tendrán mayor capacidad para materializar procesos políticos cuando asuman el control del nuevo Congreso resultante de los comicios el 3 de enero de 2027, tras la histórica victoria ante los republicanos.

Aunque el propio Trump calificó la semana pasada el trabajo de Hegseth como "fantástico", Hegseth ha estado en el punto de mira por la impopular guerra en Irán, iniciada con Israel el pasado febrero.

Trump ha admitido que la guerra contra Irán fue un factor de peso para la sonada derrota de su partido en las urnas la semana pasada.

Varias voces han recomendado al presidente que sustituya a Hegseth antes de enero, cuando la nueva mayoría demócrata en el Senado podrá condicionar o bloquear el nombramiento de su sucesor.

"Si alguien quiere cuestionar lo que hicimos en 'Epic Fury' o 'Rough Rider', o la captura de Nicolás Maduro, en realidad está cuestionando a las tropas y lo que lograron, algo que es histórico", dijo el secretario de Guerra, en referencia a las operaciones llevadas a cabo en el mandato de Trump.

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