Turquía y Somalia tratan cooperación militar y antiterrorista tras salida de fuerzas de UA

El embajador turco en Somalia, Ferhat Alkan, se reunió este sábado en Mogadiscio con el asesor de Seguridad Nacional del presidente somalí, Awes Hagi Yusuf Ahmed, para analizar los últimos acontecimientos militares y de seguridad en el país.

"Turquía continúa contribuyendo a la paz, la estabilidad y la seguridad de Somalia, como lo ha hecho en el pasado", subrayó la Embajada en la red social X.

La Oficina de Seguridad Nacional de Somalia indicó, por su parte, que las conversaciones se centraron en "la evolución de la situación política y de seguridad, la lucha contra (el grupo yihadista) Al Shabab y la cooperación bilateral).

Ahmed agradeció el "apoyo y la larga amistad" de Turquía y destacó la importancia de "mantener la coordinación para la estabilidad de Somalia".

Turquía tiene desde 2017 en Mogadiscio la misión militar TURKSOM (la base militar turca más grande en el extranjero), dedicada a formar a las fuerzas de seguridad somalíes y fortalecer sus capacidades para combatir a grupos yihadistas.

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Las conversaciones se producen mientras Somalia busca asumir progresivamente mayores responsabilidades de seguridad frente a Al Shabab tras el repliegue de tropas extranjeras.

Uganda, que mantiene unos 4.500 soldados en Somalia bajo la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM) y cerca de 2.000 desplegados mediante acuerdos bilaterales, comenzó el pasado día 2 a retirar estos últimos efectivos.

El Ejército ugandés prevé sacar gradualmente la totalidad de sus fuerzas en Somalia antes de finales de 2027, poniendo fin a casi veinte años de presencia militar en el país.

La AUSSOM tiene entre sus objetivos apoyar a las fuerzas somalíes en la lucha contra Al Shabab y facilitar el traspaso progresivo de responsabilidades de seguridad al Gobierno somalí.

Somalia combate desde hace años una insurgencia liderada por Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red Al Qaeda y que controla zonas rurales del centro y el sur del país, además de perpetrar ataques en países vecinos como Kenia y Etiopía.