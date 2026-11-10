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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 12:45

Ucrania y Rusia abordaron canjes de prisioneros y garantías de seguridad, según Zelenski

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Kiev, 10 nov (EFE).- Las delegaciones de Ucrania y Rusia abordaron durante la primera jornada de los contactos directos mediados por EE.UU. que culminarán mañana en Abu Dabi la posibilidad de llevar a cabo nuevos intercambios de prisioneros y también las garantías de seguridad que aspira a recibir Ucrania tras la guerra, según explicó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Por EFE
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El diario ucraniano Ukrainska Pravda ha informado citando una fuente anónima conocedora del contenido de los contactos que se ha acordado “un intercambio masivos de prisioneros” que tendría lugar pronto.

“El formato trilateral ha sido constructivo y bastante sustancial”, dijo Zelenski en X tras ser informado por la delegación que ha representado a Ucrania en las que son las primeras conversaciones directas entre ucranianos y rusos desde febrero.

El presidente ucraniano dijo que durante la reunión a tres bandas se habló “en detalle sobre la sustancia de las garantías de seguridad” y también de “los fundamentos para garantizar que esas garantías funciones durante un largo tiempo”.

“Se necesitan instrumentos reales para bloquear cualquier opción de recurrir a la guerra”, agregó.

Zelenski dijo también que también “se tocó” la posibilidad de que se adopten pasos para una desescalada del conflicto tal y como pide Kiev, que lleva meses ofreciendo un alto el fuego que Moscú rechaza.

El presidente ucraniano destacó asimismo que sus emisarios también se reunieron sin presencia de los rusos con los mediadores estadounidenses y con representantes de la UE, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia presentes en Abu Dabi.

Mañana volverán a celebrarse por separado encuentros entre ucranianos, estadounidenses y rusos, por una parte, y entre emisarios de Kiev, Washington y las principales capitales europeas por otra.

Zelenski agradeció tanto a EE.UU. que haya organizado estos contactos como a Emiratos Árabes Unidos que esté ejerciendo de anfitrión.

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