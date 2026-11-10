UE aprobará el próximo lunes la presencia permanente de Ceuta en el Comité de las Regiones

La medida responde al objetivo de que tanto Ceuta como Melilla estén mejor representadas en la UE, anunciado tras la crisis que planteó la llegada de decenas de miles de migrantes el pasado verano.

Sin embargo, de momento no se va a avanzar en la integración de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera por las dudas del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, añadió Albares.

"Les anuncio que está previsto en la agenda del Consejo de Asuntos Exteriores del próximo lunes que, por fin, se apruebe definitivamente (...) el asiento permanente de Ceuta en el Comité de las Regiones", dijo Albares en declaraciones a la prensa.

Ese paso supondrá, indicó el ministro, dar luz verde definitiva a que la voz de Ceuta tenga un asiento permanente en ese organismo, "algo que tenía que haberse hecho hacía mucho tiempo" y que, añadió, ha sido una de las principales reivindicaciones del actual Gobierno español.

En ese sentido, explicó que también se va a seguir avanzando con el resto del paquete de europeización de Ceuta, incluido a través de un instrumento financiero.

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Albares, que tiene previsto reunirse con distintos comisarios durante su estancia en Bruselas, señaló que hay una parte de financiación que ya fue aprobada, pero que el objetivo es que exista "un instrumento financiero para la frontera terrestre del sur de la Unión Europea, de Ceuta y Melilla, exactamente igual -teniendo en cuenta sus especificidades- que la de la frontera terrestre del Este de Europa".

Ello incluye también, precisó, la presencia permanente de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en Ceuta y Melilla.

El ministro español indicó, por otra parte, que la idea de introducir a Ceuta y Melilla en la unión aduanera está de momento, sin embargo, "un poco paralizada".

En ese contexto, manifestó su "sorpresa" por las "dudas" que el presidente ceutí Juan Jesús Vivas ha manifestado recientemente.

Recordó que tanto Vivas como el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, habían expresado en el pasado su deseo de avanzar en ese objetivo, pero señaló que ahora Vivas ha dicho que "necesita más tiempo" y prefiere esperar a después de las elecciones.

"La entrada de Ceuta y Melilla en la unión aduanera, obviamente, es algo que hacemos en diálogo" con esos territorios, añadió el ministro, que se mostró convencido de que es "positivo" para ambos.

Fuentes del Gobierno indicaron hace unos días que Ceuta podrá participar como miembro del Comité de las Regiones de la Unión Europea en el próximo plenario de este órgano consultivo, que tendrá lugar el 2 y 3 de diciembre.

La composición de las delegaciones nacionales en este órgano, que cuenta con 329 escaños, se decide a nivel de cada Estado miembro.

España cuenta con veintiún puestos titulares, de los cuales diecisiete han representado habitualmente a comunidades autónomas y cuatro a municipios a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).